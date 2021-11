Upřímně – dost dlouho to na to nevypadalo. Ještě v 42. minutě vedla Famagusta dokonce o dvě branky.

Kypřané hrozili v postupném útoku sehranými kombinacemi a pálili z prostoru spojek, na které před utkáním upozorňoval karvinský trenér Michal Brůna. Zvláště Kritikos, ale také Mimikos, což jsou Řekové v barvách kyperského týmu, za to uměli vzít.

Házenkáře Karviné čeká v EHF Cupu další výzva - kyperská Famagusta

Herně však působili daleko lépe baníkovci, a to i v situacích, kdy prohrávali. Mohli se opřít o umění zkušeného Marjanoviće v bráně, údernost Soláka s Patzelem v útoku, i šikovnost Skalického s Fulnekem.

Kypřané byli určitě kvalitnějším týmem než turecký Izmir, který Baník potkal o kolo dřív, ale neměli by pro Karvinské znamenat nepřekonatelnou překážku, byť v defenzivě si Famagusta vedla solidně. Její střed hřiště nebyl zahuštěný, ten byl přímo přehuštěný, a také se na Baník dobře připravila takticky, takže Slezané museli soupeře přechytračit dalšími nacvičenými variantami.

Ty jim občas vyšly, občas ne, jako třeba dvoj nebo trojclona pro střelbu spojek. Kombinace hrály ve prospěch Karviné, naopak ve hře jeden na jednoho se dařilo spíš Famagustě.

Házenkáři zdeptali Kopřivnici: gól pár sekund před koncem

V obraně to navíc domácí „dost“ řezali, za všechny fauly ale nebyli vylučováni, což byla voda na jejich mlýn.

Karvinské to ale nepoložilo a závěr pak zvládli téměř exhibičně (zvláště brnknutí Skalického do míče za hlavou stálo za to), takže si do odvety nakonec odvezli solidní náskok 29:24.

Odveta je na programu v sobotu 4. prosince v 16 hodin v karvinské hale házené.

Anorthosis Famagusta – Baník Karviná 24:29 (14:15)

Sled: 2:1, 3:6, 7:7, 9:11, 11:14, 17:18, 21:19, 21:22, 23:27. Rozhodčí: Rauchs, Linster (oba Lucembursko). Sedmičky: 3/2:2/1. Vyloučení: 3:7. Diváci: 250.

Nejvíce branek Famagusty: Argyrou 6/2, Mimikos a Kritikos po 5.

Karviná: Marjanović 1, Mokroš – Solák 8, Sobol 4, Skalický 6, Fulnek 2, Patzel 7/1, Mlotek, Užek, Nantl, Franc, Urbański 1, Růža, Široký, Noworyta. Trenér: Brůna.