Jde o vysněný los, který si vedení klubu přálo. „Naše přání bylo vyslyšeno,“ usmíval se prezident karvinského Baníku Roman Mucha.

Los s povděkem kvitoval i lídr týmu Michal Brůna. „Dukla byla vysněný soupeř. Jasně, děláme to pro fanoušky, aby viděli v Karviné přední evropské týmy, ale jet do Ruska, to by nám přidělalo vrásky na čele,“ uznal a situaci dovysvětlil.

„Tím, že teď i trochu vidím do ekonomiky klubu (Brůna je v užším vedení HCB) musím přiznat, že na nákladné cesty do Ruska, Norska či Island prostě nemáme. Od EHF nedostaneme nic, z televizních práv také nic nemáme. Je to úplně jinačí svět peněz, než ten, který se točí ve fotbale,“ přibližuje Brůna.

Následně ale přiznal, že už kvůli fanouškům by peníze prostě nějak sehnat museli. „Teď máme Duklu, na tu se soustředíme a v případě postupu se naši fandové mohou těšit na špičkového soupeře,“ doplnil.

V semifinále Rusové nebo Rumuni

O co lépe dopadl čtvrtfinálový los, o to hůř dopadl ten semifinálový. Vítěz duelu Karviná – Dukla narazí na jednoho z dvojice Viktor Stavropol – CSM Bukurešť, což jsou dva hlavní favorité na zisk prvenství, a ještě k tomu bude hrát odvetu u soupeře.

„V semifinále už si ale člověk nevybere,“ uznal trenér HCB Marek Michalisko. „Ano, Duklu jsme si přáli, protože je finančně nejvýhodnější, akorát jsme také chtěli fanouškům nabídnout nějakého zahraničního soupeře. Ale i Dukla splňuje parametry kvality a atraktivity. Nevýhoda je, že se oba dokonale známe, takže se sotva něčím zaskočíme. To u dalších soupeřů, kteří nás tolik neznají, neplatí, ty bychom překvapit mohli. Ale z ekonomického hlediska je to vysněný soupeř, to je bez debat,“ uznal trenér Baníku.

„Máme na dosah historický klubový úspěch, protože v semifinále evropského poháru Baník ještě nikdy nebyl. Rádi bychom si ten sen splnili,“ poznamenal Roman Mucha.

Brůna a spol. si Duklu přáli ještě z jednoho důvodu. „Chtěli jsme ji i vzhledem k našim nedávným vzájemným výsledkům. Jsme na ni nažhavení. Z hlediska výkonnosti to byl jeden z nejpřijatelnějších soupeřů, z hlediska ekonomického pak ten vůbec nejpřijatelnější. Navíc do Prahy určitě vycestujeme s našimi fanoušky, což by třeba do Ruska nebo Rumunska byl problém,“ přibližoval Brůna, jemuž v neděli gratuloval k dosaženému úspěchu i gólman fotbalového Baníku Ostrava a karvinský patriot Jan Laštůvka.

Ten si mimochodem pochvaloval skvělý sportovní víkend. „Kluci z fotbalového MFK i my v Baníku jsme vyhráli, házenkáři postoupili a Sparta prohrála. Skvělý víkend,“ zubil se Laštůvka.

Ale zpět k házené. „Laštymu jsem říkal: ‚Kámo, buď rád, že děláš fotbal.‘ V házené postoupíš v poháru a jedno oko se směje, zatímco to druhé pláče,“ kroutí hlavou Brůna nad stávající neměnnou situací, kdy kluby stojí start v pohárové Evropě nehorázné peníze.

Evropská házenkářská federace od příští sezony mění stávající model pohárů po vzoru fotbalu. Má vzniknout nová Liga mistrů a pak i EHC Cup po vzoru Evropské ligy v kopané. Můžeme jen doufat, že pro kluby bude finančně rentabilní a nebudou za účast v pohárech jen doplácet.

Čtvrtfinále je na programu 22. března v Karviné a 28. března v Praze.