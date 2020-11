Vzpěrači z Horní Suché a Ostravy se chystají do Peru na Světový pohár

Sedm závodníků, z nichž tři jsou ze dvou moravskoslezských klubů, bude reprezentovat české vzpírání na prvním Světovém poháru juniorů a juniorek do 17 let v Peru.

Vendula Šafratová (Horní Suchá) byla v roce 2018 oporou juniorek do 15 let na ME v Itálii. | Foto: SKV Horní Suchá