„Předvedli jsme dva rozdílné poločasy, přičemž ten druhý byl z naší strany hodně špatný,“ uznal trenér Karviné Michal Brůna.

S tím prvním mohl být celkem spokojen. Brno sice začalo aktivně a dokonce vedlo 5:3, jenže salva přesných střel ze strany domácích baníkovců znamenala obrat. Když Slezané vedli o sedm branek, nikdo v hale nepochyboval o tom, že zápas už bude jen otázkou skóre.

Chyba lávky! Brno se ve druhé půli vzepjalo ke skvělému výkonu. V bráně exceloval Bohumil Pšenica, který karvinské střelce přiváděl téměř k šílenství. Baník dal po změně stran jen 9 gólů!

„Reprezentační kouč Trtík by měl Pšenicovi okamžitě zavolat. To, co předvedl, jsem už dlouho neviděl, Ani z vyložených šancí jsme nebyli schopni skórovat a z jasně vyhraného zápasu bylo drama,“ kroutil hlavou Brůna.

Královopolští nakonec sahali po bodu, jenže závěr nezvládli takticky. Při vyloučení Živanova neodevzdal Horut míč po krocích a rozhodčí mu přísně udělili dvouminutový trest. lavička protestovala a dostala další trest, takže poslední dvě minuty dohráli hosté ve třech a měli po nadějích.

Brněnský trenér Pavel Hladík po utkání cítil křivdu. „Po Zubří s námi rozhodčí zametli i tady. Jinak to byl dobrý zápas, do něhož jsme vstoupili s určitou taktikou, která chvíli vycházela. Odtáhli jsme těžký úvod, Karviná hrála výborně a vytvořila si náskok, nedokázali jsme se k němu dotáhnout. Za druhý poločas zaslouží kluci absolutorium, jejich morálka byla neskutečná a úspěšně jsme se k domácím přiblížili na gól. I když jsme dohrávali ve třech, úsek proti šesti jsme nakonec vyhráli o branku. Jen škoda toho závěru,“ hodnotil Hladík těsnou prohru.

Baník Karviná – KP Brno 28:27 (19:12)

Sled: 1:3, 3:5, 10:5, 14:6, 16:9, 17:11, 21:14, 22:17, 23:21, 25:23, 26:25, 28:26. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmičky: 4/2:5/4. Vyloučení: 6:4. ČK: 29. Jezdimirović (B). Diváci: 893.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Patzel 6/1, Solák 4, Skalický 2, Urbański 2, Mlotek 1, Sobol 2, Užek 3, Fulnek 1, Široký 4, Nantl, Noworyta, Harabiš 1/1, Růža 1, Franc 1. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Brna: Stein 7/5, Kocich 4.