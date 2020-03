„Nepřipouštíme si, že bychom měli spadnout. Máme tady sice hráče na hostování, pro které Petrovice nejsou ‚jejich‘ klubem, ale je nás tady i několik místních a starších, kteří sestoupit určitě nechceme,“ říká Petr Skácel, který patří k lídrům týmu a v klíčových momentech sezony bude k dispozici také trenérskému štábu.

Dosavadní kouč Petr Koutný totiž kvůli zdravotním problémům na lavičce skončil a nahradil jej Richard Strnadel. „Florbalu rozumí, je u něho delší dobu. Taktiku budeme dělat společně, já mám na tým pohled z kabiny, ale poslední slovo okolo sestavy má on,“ dodal Skácel.

Petrovice v základní části dokázaly obrat o body týmy z vrchních pater tabulky, jenže ztrácely proti těm, s nimiž měly bodovat. „Doplatili jsme na úzký kádr a špatnou tréninkovou morálku. Chodilo nás málo,“ uznal Skácel.

Petrovicím se v posledních týdnech zrovna nedařilo. Nestačily ani na Slovan Havířov, kterému podlehly vysoko 3:9. „Tam to byla bída, nepředvedli jsme skoro nic. Za ten závěr by si někteří zasloužili jet na příští zápas do Jaroměře na kole,“ uvedl po měsíc starém duelu vedoucí mužstva Petr Vlček. Jenže v Jaroměři Petrovice prohrály 3:11, další debakl si připsaly i doma s Rožnovem. Dokázaly porazit pouze Budějovice.

Výhodou může být, že Petrovičtí o záchranu bojovali už loni, takže moc dobře ví, co to obnáší. „Víme, co nás čeká. Jsou před námi nekonečné série a konec může nastat až někdy v dubnu nebo květnu,“ vyhlíží následující boje Skácel.

Petrovice se na úvod postaví Sokolu Brno, se kterým letos dvakrát prohrály. „Pro nás je to lepší varianta, než kdybychom šli na Slovan,“ míní však Skácel, jenž v sérii neočekává žádné zběsilé gólové přestřelky.

„Myslím, že se to bude hrát minimálně na pět nebo šest zápasů. Chceme to zvládnout, ale favorit v této sérii asi není. Je to naprosto vyrovnaný soupeř,“ dívá se na brněnský tým Skácel. Kdyby série, která vypukne 14. března v Brně, dospěla až do sedmého zápasu, tak potrvá až do Velikonoc.

ÚNOROVÉ VÝSLEDKY PETROVIC

Petrovice – Slovan Havířov 3:9, Jaroměř – Petrovice 11:3, Petrovice – České Budějovice 9:7, Rožnov p. R. – Petrovice 9:4.