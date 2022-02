Začínali v šesté lize. Letos budou hrát Havrani nejvyšší bowlingovou soutěž

Začínali před nějakými osmi lety v šesté amatérské bowlingové lize. Této hře úplně propadli, hodně trénovali a výsledky se dostavily. Rok po roce stoupali výš, nejprve do páté, pak do čtvrté, do třetí a v loňském roce už hráli druhou ligu.

Karvinský bowlingový tým Havrani koncem ledna bojoval na mistrovství republiky. V nové sezoně bude hrát první ligu. | Foto: se svolením bowling týmu Havrani

A úspěšně. V nové sezoně bude karvinský bowlingový tým, jehož členové si říkají Havrani, hrát dokonce nejvyšší soutěž - první ligu. Proč si tým říká Havrani? „To je pozůstatek z doby, kdy ještě někteří zakládající členové pracovali v pohřební službě,“ vysvětluje jeden z trojice hráčů Radek Orszulik. Švýcaři ukázali sílu, baníkovci pálili slepými Připomíná také, že začátky týmu se datují k roku 2005, kdy hráči ve větší sestavě začínali bowling hrávat v rámci hornické ligy, která původně vznikla jako turnaj pro neregistrované borce z řad horníků OKD. „To nás také bylo více, tvořili jsme týmy A a B,“ zavzpomínal Radek Orszulik. To ovšem byli pánové ještě svobodní a mohli trénovat každý čtvrtek na bowlingu v Karviné-Hranicích. „To dnes už nejde, čas rozdělujeme mezi rodinu a práci, na pravidelné trénování čas nezbývá, někdy je trénink přímo závod,“ říká další z Havranů Petr Popov. Karviná se pokusí navázat na fantazii z Edenu, přijede Radův Jablonec Třetí z týmu, Tomáš Hejda, přitakává. Ještě před zápasy v první lize si karvinští Havrani vyzkoušeli hru proti těm nejlepším, koncem ledna bojovali ve finále Mistrovství České republiky, které se hrálo v Pardubicích. „Bylo to velké,“ říká Radek Orszulik. „Sjelo se 36 týmů z celé republiky, nějakých patnáct set hráčů. Nedělali jsme si velké naděje, vůbec jsme nepočítali, že se tam vůbec dostaneme, ale povedlo se,“ dodává s úsměvem. Podpořit karvinské reprezentanty tehdy vyrazily i manželky s většími dětmi. „První čtyřčlennou skupinu jsme vyhráli ,ale pak už to byla nad naše schopnosti. Nakonec jsme skončili osmnáctí a myslím, že je to v takové elitní společnosti dobrý výsledek,“ dodává Radek Orszulik. Prázdný pozemek v Karviné konečně ožije. Vyroste na něm hobby centrum Zároveň vyslovil jedno společné přání všech členů týmu Havranů. „Bylo by skvělé, kdyby byla v Karviné profesionální dráha. Bowlingových center je několik, ale je zapotřebí mazací stroj, který dráhu připravuje jinak, než stačí na amatérské hraní. Když čas dovolí, jezdíme trénovat do Frýdku-Místku, Třince nebo Ostravy,“ uvedl Radek Orszulik.