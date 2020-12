„Kdybych nevěřil, tak tam ani nejdu,“ říká pro Deník muž přezdívaný Baba Jaga. „Jdu zápasit s někým, kdo je člověkem tak jako já. Ano, je arogantní a se strašně velkým egem, ale není to polobůh. Navíc se cítím skvěle, s přípravou jsem spokojený,“ upozorňuje Mikulášek.

Přitom není to tak dávno, kdy rodák z Bohumína na bývalého zápasníka UFC koukal opačně. „Když jsem žil pár let zpátky v Anglii, dokonce jsem mu fandil, přál a obdivoval ho jako sportovce. Po návratu do Čech se ale začal chovat tak, jak se chová, a ztratil všechny mé sympatie,“ líčí Václav Mikulášek.

Teď může populárnímu Terminátorovi teoreticky ukončit kariéru. Nejen pokud by vyhrál, ale třeba jen tím, že by zápas došel do 2. kola, jelikož Vémola sebevědomě prohlásil, že hotovo bude už v prvním. „Nevěřím, že by skončil. A to ani kdyby prohrál. To je blbost. Podle mě jsou to řeči,“ má jasno Mikulášek.

„Spousta lidí se mě ptá, co bude, když vyhraju. Ale já jsem přece už vyhrál! Co všichni řeší? Vždyť když já přicházel do Oktagonu, byl jsem nic. Nula. Jen člověk, který má ten sport rád. Ale měl jsem štěstí. A po necelých dvou letech stojím před zápasem s Vémolou, na kterého se stojí řady, protože každý chce všechno to, co to přitáhne. Od ohlasu, až po sponzory,“ pokračuje. „Já to vzal z hecu. Teď ale vím, že chci podat co nejlepší výkon a vyhrát. A tím to končí,“ dodává Václav Mikulášek.

Že by klíčem k jeho triumfu mělo být právě přežití úvodního kola, netuší. „To uvidíme až v zápase. On do toho dá všechno, já taky. A co bude případně pak, to těžko říct. Záležet bude na fyzičce nás obou. Každopádně já jsem v klidu, žádná nervozita, protože tlak není na mě,“ myslí si dvaatřicetiletý zápasník, který má od vstupu do Oktagonu bilanci dvou vítězství a jedné porážky.

Naposledy však zápasil před rokem, kdy porazil Branislava Zuzáka. Co duel s Vémolou vyvolává u veřejnosti ho nijak nerozptyluje. „Jsem rád za každého fanouška, vážím si jich, ale čtu nebo doslýchám se, že něco musím. Nic nemusím. Nikomu nic nedlužím, jen sám sobě a svému týmu. Budu tam sám a bude jen na mně, jak se s tím porvu. Lidé ať si užijí show,“ vyzývá Mikulášek.

Že v brněnské Zoner BobyHall nebudou diváci, bere jako realitu. „Je to jako sparing. S tím nic neudělám, takže to neřeším,“ mávne rukou. „Říká se, že na každého chlapa je chlap. On nemusí mít den, špatně se vyspí, něco mu přeletí přes nos a to rozhodne. Stejné to může být i u mě. Je jedno, proti komu stojíte, vždy je to padesát na padesát. Jdu proti člověku, ne proti robotovi. A tak je nutné k tomu přistupovat,“ uzavírá Václav Mikulášek.