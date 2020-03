„Na Danu nikdy nezapomeneme. Byla to osobnost, která nám bude velmi chybět. Velice chytrá, zábavná a vtipná žena, kamarádka. Všechno v životě věnovala sportu a Emilovi. Nedá se slovy ani vyjádřit, jak nám bude scházet,“ uvedl Oldřich Svojanovský, předseda Českého klubu olympioniků.

Dana Zátopková, olympijská vítězka z Helsinek 1952, zemřela v pátek 13. března v Ústřední vojenské nemocnici, kde ji pravidelně navštěvovala spousta blízkých přátel. „Byl jsem za ní naposledy v sobotu, kdy to ještě bylo možné. Dlouze jsme si povídali, psychicky byla úplně v pohodě, do poslední chvíle jí to pálilo, ale tělo jí přestalo sloužit,“ dodal Oldřich Svojanovský.

„Paní Dana byla nejen vynikající sportovkyně, ale hlavně skvělý člověk. Byla vzorem pro generace olympioniků. Její odchod nás všechny velmi zarmoutil,“ připomněl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Dana Zátopková, rozená Ingrová, se narodila stejně jako její manžel Emil 19. září 1922. Narodila se v dnešní části Karviné Fryštátu. V jejích šesti letech se rodina přestěhovala do Vacenovic u Hodonína. S atletikou se Dana poprvé seznámila teprve při studiích na gymnáziu v Uherském Hradišti.

Za druhé světové války a ještě krátce po ní se věnovala házené a v roce 1949 slavila v dresu Slovácké Slavie Uherské Hradiště titul mistryň Československa.

Byla nejstarší českou olympioničkou. Na olympiádě jako oštěpařka startovala poprvé v roce 1948 v Londýně, celkem si zapsala čtyři olympijské účasti, vybojovala dvě medaile. V Helsinkách 1952 získala zlato, v Římě 1960 stříbro.

S Emilem Zátopkem tvořili jeden z nejznámějších sportovních párů světa. Vzali se v říjnu roku 1948. O čtyři roky později na olympiádě v Helsinkách získali oba olympijské zlato. Emil dokonce tři ve vytrvalostních bězích, Dana přidala nejcennější medaili v oštěpu. Manžele rozdělila až Emilova smrt v roce 2000.

„S Emilem jsme prožili krásná léta. Nejvíce si cením toho, že jsme se pořád chechtali. Zažili jsme spolu spoustu srandy a někdy se opravdu doslova a do písmene váleli smíchy. Na to vždycky ráda vzpomínám,“ říkala před lety Dana Zátopková.

U sportu zůstala Dana Zátopková i po konci kariéry v roce 1962. Byla trenérkou, v letech 1960-1972 byla členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace. V roce 1998 obdržela Olympijský řád, o 15 let později převzala Medaili za zásluhy.

I po devadesátce se aktivně angažovala v olympijském hnutí.