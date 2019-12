Jedním dechem je třeba dodat, že proti sobě měli velmi protivníky. První dva celky tabulky a ostravské TTC, účastníka letošní Ligy mistrů.

Právě proti němu však doma nebyli daleko od bodů, potažmo výhry. Za stavu 2:3 zkusil trenér baníkovců Kamil Koutný překvapit soupeře a do duelu s mladým Šimonem Bělíkem nasadil zkušeného paralympionika Ivana Karabce.

„Ivan naposledy v extralize Šimona porazil. On je dobrý, ale mladý, dá se s ním hrát,“ objasnil své rozhodnutí Koutný a málem mu to vyšlo! Karabec prohrál těsně 2:3, přičemž měl nakročeno k zisku setu i utkání, v jedné z klíčových výměn ale dostal nechytatelné „prase“. „Věřím tomu, že kdyby ten míček Ivan uhrál, zvládl by koncovku. Měl smůlu,“ posteskl si Koutný.

Havířovu tak utekla šance aspoň na další bod, protože v předchozích utkáních proti pražským favoritům byl bez šance. Proti El Niňu nastoupili Havířované v oslabené sestavě. „Tam stejně nebyla šance něco uhrát a pro mladé kluky Rusnáka, Baka a Koblížka jsou zápasy proti takovým soupeřům, jakými jsou Kleprlík, Prokopcov či Kučera skvělou školou,“ uznal Koutný.

Na stolech pražského KT byla situace jen o málo příznivější. Dva body uhrál Petr David, který se po slabším začátku sezony „probral“ a začal pravidelně dělat body. Mužstvo táhne, jenže je osamocen. „Ostatní se k němu nepřidávají, velká škoda. Soupeř je ale oproti poslední sezoně úplně jinde. Posílil a má medailové ambice. Tam jsme kromě Péti Davida neměli šanci, všichni tři hráči KT jsou minimálně na stejné úrovni jako Petr a v naší sestavě už nezbyl nikdo, kdo by se přes ně mohl dostat k nějakým bodům,“ pravil Koutný.

Po třech porážkách tak Havířov ztrácí na své nejbližší soupeře už pět bodů a jeho situace začíná být kritická. „Abychom si zahráli play off, museli bychom se dostat na šesté místo. Začínám být pesimista. Uvidíme, jak dopadnou naše lednová utkání na půdě soupeřů. Od toho se budou odvíjet naše šance do poslední třetiny soutěže,“ uzavřel Kamil Koutný nepříliš vydařený kalendářní rok 2019.

Pokud se Havířov do elitní šestky nedostane, bude to po dlouhých dvaceti letech poprvé, co si jedna z bašt stolního tenisu u nás nezahraje v mužské kategorii vyřazovací část!

VÝSLEDKY

Baník Havířov – El Niňo Praha 0:4

Body: Kučera 2, Prokopcov, Kleprlík

KT Praha – Baník Havířov 4:2

Body: Vožický 2, Pavelka, Olejník – David 2

Baník Havířov – TTC Ostrava 2:4

Body: David 2 – Olivares 2, Bělík, Bajger