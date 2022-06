V juniorské kategorii se do semifinále probojovali hned tři čínští hráči a bylo zřejmé, že vítěznou trofej budou chtít získat. Nakonec si pro ni došel bez větších problémů Zeng Beixun, když ve finále porazil svého krajana obranáře Wang Chen Ce.

Kazašský talent Alan Kurmangaliyev splnil roli nasazené jedničky na turnaji a světové dvojky v kategorii U15. V semifinále si poradil s Bulharem Yoanem Velichkovem a ve finále i s Japoncem Kazuki Yoshiyamou. Zaznamenal tak už letošní třetí turnajové vítězství na okruhu WTT Youth Series.

Domácích nadějí bylo v play off poměrně hodně. Ve dvouhře juniorů U19 postoupilo ze základních skupin celkem osm hráčů. Adam Štalzer byl navíc nalosován přímo do druhého kola. V tom prvním ovšem skončili Vít Kadlec, Štěpán Brhel a Matyáš Lebeda.

Cenný skalp si naopak na své konto připsal Jakub Kaucký, když vyřadil Číňana Wang Tyngiu. Také Martin Šíp rozhodně nebyl v souboji s Rumunem Stefanem Ursutem v roli favorita. I on postoupil.

Ve druhém kole v boji o postup mezi šestnáct nejlepších však Češi neuspěli. Největší naději měl Martin Šíp, který v duelu se Slovincem Aljazem Godecem měl i dva mečboly. Druhou pětisetovou bitvu však na turnaji nevyhrál.

V kategorii kadetů U15 to nebylo o nic lepší. Do druhého kola postoupil pouze Martin Vaigl, který doplnil přímo postupujícího Jindřicha Morávka. I tato dvojice však do osmifinále nepostoupila.

Turnaj v Havířově bude po dni volna pokračovat soutěžemi děvčat. I v nich se představí nejlepší české hráčky napříč všemi kategoriemi. V pátek zahájí své soutěže kategorie U13 a U17.