Ani jeho pět gólů ale nestačilo k bodovému zisku českých házenkářů v úvodním utkání skupiny B proti domácímu Rakousku. Češi prohráli 29:32.

Na palubovku se Zdráhala dostal poprvé až ve 20. minutě zápasu, i tak stihl být kapitán mužstva jedním z nejlepších střelců.

„Sice jsme prohráli, ale nebyl to z naší strany úplně špatný zápas. Určitě byl lepší než ten před dvěma lety. Ale zdaleka to nebylo na hranici našich možností, jak jsme si přáli,“ uznal po zápase.

Kde se zápas podle vás lámal? V úvodu druhé půle, kdy soupeř otočil vývoj skóre?

Určitě nás tam zaskočili, my jsme nedali nějaké šance. Oni dávali z brejků jednoduché góly a to vás sráží. Nám chybělo víc klidu. Nevím, jestli to bylo nervozitou u některých hráčů, ale dokážeme hrát lépe.

Byl tedy problém, že jste po většinu zápasu dotahovali?

Neřekl bych. V házené je všechno možné, i když prohráváte patnáct minut do konce o dva, o tři góly, nic se neděje. Pořád je dost času otočit to.

Dvaatřicet inkasovaných branek je příliš?

Přesně tak, tolik jich nesmíme dostávat.

V čem byl problém?

Tohle zhodnocení bych nechal na trenérech. Ale je fakt, že 29 vstřelených branek je O.K., ale inkasovali jsme moc. Je držel střelec Bilyk (autor dvanácti gólů). Když se motali v útoku, on dal gól. Ale to není omluva, my jsme nějaké šance zazdili, další dva zápasy musíme vyhrát.

Z jakého důvodu jste šel na hřiště až po dvaceti minutách? Máte nějaké zdravotní problémy?

Nene. Kluci prakticky celou kvalifikaci absolvovali v tomhle složení, byli sehraní. Trenéři tomu uskupení věřili, proto jsem byl připravený jít do zápasu až v jeho průběhu a pomoci týmu.

Na úvod jste hráli proti domácímu Rakousku, co jste říkal na atmosféru?

Byla super. Přijela i spousta našich fanoušků, byli perfektní. Byli hodně slyšet.

Už v neděli vás čeká Makedonie, s čím půjdete do zápasu?

My už nemůžeme prohrát, to je jednoznačné. Úplně nejlepší by bylo vyhrát zbývající dva zápasy ve skupině a doufat, že Rakousko někde ztratí.

Takže věříte dál v postup?

Jasně, pořád nic není ztracené. Já věřím, že zvlášť ti mladší kluci ze sebe setřepali nervozitu a další zápas bude v našem podání úplně jiný, lepší.

Může pomoct zkušenost, že i v minulosti jste několikrát úvodní zápas prohráli a stejně jste postoupili?

Jenže to byla situace, kdy postupovaly tři mančafty. Letos jdou dál jen první dva. A vždycky jsme prohráli se Španělskem.