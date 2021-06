Celou sezonu to karvinským křídlům házenkářského Baníku Karviná klapalo. Zadrhla se v nejdůležitější části sezony – ve finále. Jedním z křídelních hráčů je Miroslav Nedoma, který po sezoně odchází do třetí německé ligy.

Miroslav Nedoma (v černém) se titulu v Karviné nedočkal. | Foto: Ivo Dudek

I on po nedělní porážce s Plzní těžko hledal slova. „Je to velké zklamání. Nedařilo se nám prosazovat, naopak Plzni ano a do půlky nám odskočila na sedm gólů, to se už těžko dotahuje,“ přiznal Nedoma.