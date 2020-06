Mimochodem je desetinásobný mistr své země. Proč mu učaroval zrovna on? „Dá se říci, že jsem k tomu přičichl proto, že starší bratr Jan jej hrával závodně. Jsem tak jeden z mála, který s kulečníkem nezačínal v hospodě,“ směje se Miroslav Andrejovský.

Když byl malý, nosil bratrovi do herny klíče, koukal na hru a chtěl kulečník vyzkoušet. „Nejprve mě od stolu vyhazovali, říkali mi malý Mirek, ale když jsem byl neodbytný, nechali mě zahrát a já vstoupil do oddílu také,“ vybavuje si po letech.

Hrát začal ve dvanácti, přestože dříve se věnoval fotbalu. „Do šestnácti let jsem vydržel u kulečníku, pak jsem ale nastoupil na průmku do Frýdku-Místku, a tam možnost hrát kulečník nebyla, takže jsem se věnoval ping pongu a basketbalu. Ten mě dost zaujal, takže jsem po studiu pátral po možnosti, jak se zapojit do basketbalového dění. Nikdo mě ale nechtěl, asi jsem nebyl dost vysoký,“ přibližuje Andrejovský.

Vrátil se tak znovu ke kulečníku a pílí a umem se vypracoval v jednoho z nejlepších republikových hráčů. „Desetkrát jsem byl mistrem republiky, jednou jsme také vyhráli Dunajský pohár, což je setkání mistrů svých zemí z Česka, Rakouska a Německa. Nejvíce si ale cením vítězství v Turnaji mistrů, který už sedmnáct let pořádáme u nás v Bohumíně za podpory města. Ten mívá výborné obsazení, mnohem silnější než mistrovství republiky v jednotlivých kategoriích. Zveme k nám už i zahraniční hráče, Nizozemce, Rakušany a podobně,“ přibližuje Andrejovský.

Zdroj: BC Bohumín

On sám Turnaj mistrů vyhrál třikrát, naposledy loni, kdy porazil i špičkového světového hráče Marka Fause, který patří mezi pět nejlepších Evropanů. „Toho si cením asi nejvíc,“ uvažuje Andrejovský.

Protože se kulečníku věnoval spoustu hodin denně, museli se jeho nejbližší obrnit pochopením. „Naštěstí manželka Miluše je zlatá. Vždycky mě podporovala. Asi si vyhodnotila, že má štěstí, když má muže, který nekarbaní a nepije v hospodě,“ žertuje Andrejovský.

Mimochodem za to, že v Bohumíně kulečník zcela nezanikl, mohou sportovní příznivci vděčit právě jemu. „Mimo Bohumín jsem hrával ještě za Třinec, Ostravu a Vítkovice. Tam jsem strávil patnáct let. S těmi jsem se v roce 1991 poprvé seznámil s mezinárodní úrovní, když jsme vyjeli do Německa na mistrovství světa. Hráli jsme s Francouzi, Švýcary, kteří představují špičku. Sice jsme nevyhráli, ale já tam porazil jednoho Švýcara a zaznamenal vůbec první české vítězství na této scéně, protože do té doby jsme nikam cestovat nemohli,“ upozorňuje.