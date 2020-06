V derby proti Opavě (0:0) podali Karvinští dobrý výkon. Hosté byli snad nejhorším ligovým týmem, který se v Karviné za poslední dva roky představil, přesto si domů odvezli bod. Proč? Protože Karvinští jsou v ofenzivě jaloví.

Trenér MFK Juraj Jarábek překopal sestavu a zvolil herní systém 3-5-2. „Potřebovali jsme tři body, abychom nehráli baráž a neskončili případně poslední. Škoda, protože to bylo na jednu bránu, měli jsme hodně šancí. Opava nás ničím nepřekvapila, jen dobře bránila a spoléhala na brejky, které jsme jí ale nedovolili,“ ohlížel se Jarábek za smolným derby.

Jak byl spokojený s tříčlennou obranou? „V defenzivě pracovala velmi dobře, jen do ofenzivy to nebylo ono, protože bylo vidět, že nemáme čas to pořádně natrénovat. Zápasy jdou v rychlém sledu. Ale musím pochválit pětičlennou zálohu, hlavně krajní záložníci Čonka s Ndefem ukázali aktivitu. Stopeři moc práce neměli,“ rekapituloval.

Po prvním utkání v Teplicích mužstvo kritizoval. Co po Opavě? „Mnohem lepší, klukům nemohu vytknout, že by někdo z nich nechtěl. Bohužel se začíná projevovat únava z nahuštěného programu,“ míní Jarábek, který mohl litovat jen zahozených šancí, které by Karviné přihrály tři body.

„Měli jsme tři vyložené šance a pak několik dalších možností po standardkách. Nic jsme ale neproměnili. Asi se ukazuje, že nám chybí klasický útočník. Petráň je po operaci, Tijani je mladý a teprve sbírá zkušenosti. V tréninku nás zatím nepřesvědčil. Hrál sice s Budějovicemi, ale také tam to bylo 0:0. Takže tam byl Linži (Ondřej Lingr), který dává góly, ale dneska taky nedal,“ pravil Jarábek.

„Tohle byl zápas o jednom gólu, který jsme měli zvládnout. Moc nás to mrzí, protože jsme měli jasně více ze hry i více šancí, remíza je strašně málo. Po té pauze nám úplně odešla koncovka, nedokážu říct proč,“ žehral na slabé zakončení útočník MFK Ondřej Lingr.

„Měl to těžké, změnili jsme trochu systém, chtěli jsme hrát víc po stranách a pořádně využít Ba Louau na pozici útočníka. Nezklamal, měl dobré příležitosti, jen to bohužel bylo zase bez gólu. Musíme se snažit, aby se k nám přiklonilo štěstí už v Olomouci. Bylo by načase se už venku chytit,“ připomněl Jarábek, že Karviná čeká 10 zápasů na venkovní výhru.

A protože Zlín už jí odskočil na rozdíl šesti bodů, je situace opravdu vážná. „Šance žije, uvidíme po Olomouci. Do téhle situace jsme se dostali díky třem domácím remízám v řadě. Sbírat to po bodu je málo,“ uvědomuje si karvinský trenér.