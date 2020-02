Nové Veselí potvrdilo, že se mu proti Baníku daří. Ještě před zápasem zaujali hostující hráči rituálem, kdy „hodili“ doprostřed týmového kolečka Ondřeje Veselého.

„Udělali jsme to tak proti Frýdku a vyhráli jsme. Kluci si to pamatovali, tak jsme to udělali znovu,“ smál se trenér Nového Veselí Pavel Hladík. A proč zrovna Veselý? Protože jde o Veselí.

Ale k utkání – domácí v něm drtivou většinu vedli. Jenže maximálně o dva góly. „A to byl problém. Nedokázali jsme se od soupeře odtrhnout. Byl to takový zvláštní zápas. Vždy, když jsme měli šanci odskočit na větší rozdíl, nám do toho něco vlezlo. Buď sedmička hostů, nebo naše vyloučení,“ kroutil hlavou trenér baníkovců Marek Michalisko.

Ten po náročném bloku zápasů čekal těžký zápas. „Potvrdilo se to, bylo to náročné. Z naší strany tam nebyl až takový tlak jako proti Madeiře, ale bylo to hratelné. Měli jsme několik momentů, kdy jsme mohli odskočit, neodskočili jsme. Holt jsou v lize soupeři, proti kterým nám to jde a pak také ti, proti kterým nám to nejde, což je zrovna případ Nového Veselí,“ přiznal Michalisko.

Ten do zápasu nemohl postavit vykartovaného Zbránka a je fakt, že přes křídla se Karviná moc neprosazovala. Ale zahodila i šance z ostatních pozic. „V první půli jsme dostali dost branek, tam byla chyba,“ uznal Michalisko.

Hosté se neustále drželi na dostřel, dost útoků zakončili až z pasivity. Nutno dodat, že utkání nezvládli rozhodčí, kteří sekali chyby na obě strany, až divák nechápal, co vlastně v daný moment pískají.

Když to domácím nešlo, neuvažoval o nějakém momentu překvapení? Třeba o nasazení mladého Poláka Urbańského? „Na pravé straně to moc nešlo, to je pravda, ale Artur si ještě musí počkat. My ho vidíme v tréninku a na zápas to ještě úplně není,“ objasňoval kouč Baníku.

Jelikož reálně může jeho tým skončit nejlépe třetí, úkolem bude hlavně vyladit formu do play off. „Musíme se teď dobře připravit na play off, dostat se do herní pohody, protože přední pozice v tabulce nám unikly,“ je Michalisko realista.

Narazí na sebe?

Protože situace v popředí tabulky je značně vyrovnaná, může se klidně stát, že oba soupeři na sebe narazí už ve čtvrtfinále vyřazovacích bojů. Přál by si to trenér Veselí Pavel Hladík? „Je fakt, že se to tam motá. My jsme ale v extralize teprve čtvrtým rokem, a asi bychom neměli pokoru, kdybychom si vybírali soupeře pro play off. Ještě pořád jsme mladý tým. Ale těší mě, že dokážeme hrát vyrovnané souboje s tak kvalitními soupeři, jako je třeba Karviná,“ ujistil Hladík, jehož tým měl v závěru možnost dokonce strhnout vedení na svou stranu.

„Tohle už byl prakticky zápas s parametry play off. Ano, trošku zklamaný jsem z toho závěru, kdy jsme možná mohli vyhrát, ale nezvládli jsme to. Nicméně bodu si vážíme, tady se moc neboduje,“ uznal Hladík, podle něhož předvedly oba celky skvělou házenou.

„Diváci se museli bavit. Mimochodem díky těm našim, že vážili cestu do Karviné a podpořili nás. Zachytal nám Michal Studený, celkově jsme předvedli kolektivní výkon. V utkání bylo dost momentů, kdy se to lámalo a pro všechny aktéry to byl dost těžký zápas. Hrát šedesát minut s tím, že je to o gól, to byla skvělá průprava pro play off. Takhle se tam totiž bude hrát,“ pochvaloval si novoveselský kouč.

Baník Karviná – Sokol Nové Veselí 26:26 (15:15)

Sled: 2:0, 2:2, 4:3, 7:5, 7:8, 10:10, 13:12, 18:16, 20:20, 22:23, 26:25. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmičky: 2/2:5/5. Vyloučení: 5:6. Diváci: 983.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Solák 9/1, Brůna 1, Monczka 3, Franc 2, Gromyko 5, Chudoba 2/1, Čosik 1, Skalický 1, Nantl, Nedoma 2, Noworyta, Urbański, Plaček, Drzyzga. Trenér: Michalisko.

Nejvíce branek N. Veselí: Turčenko 7/5, Dodica 6, Melichar 4.