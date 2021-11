A stejně jako na začátku října dobyli valašskou půdu i tentokrát. A znovu výhrou o tři góly. „Kluci, kteří přijeli z akce nároďáku, s námi absolvovali jen dva tréninky a šlo se na věc,“ přiblížil trenér Baníku Michal Brůna náročný termínový kalendář pro trojici Solák, Patzel, Franc, která v českém dresu odehrála dvě přípravná utkání s Rakouskem.

A i když se to na lídrech karvinského celku Patzelovi se Solákem projevilo, oba znovu byli oporami svého mužstva. Stejně jako Franc na pivotu. „Na post pivota jsme tentokrát nasadili i Matese Nantla, byla to jeho docela solidní premiéra, aby tam zaskočil za Noworytu, který se potýkal s nachlazením. Chtěli jsme ho pošetřit,“ vysvětlil Brůna.

Z první půle nebyl tolik nadšen, protože jeho tým ztratil čtyřbrankové vedení. „Hlavně to naše neproměňování, to bylo příčinou toho, že jsme nevedli výraznějším rozdílem. Vedli jsme 9:5, pak i 14:10, ale udělali jsme určité hloupé chyby, díky kterým se Zubří dotáhlo a pak se to ve druhém poločase dlouho tahalo,“ konstatoval karvinský trenér.

To už se naštěstí chytil Vojtěch Patzel, který střelecky sekundoval Dominiku Solákovi. Výborně zachytal Mokroš a v době, kdy jej vystřídal Marjanović, vytáhl skvělé zákroky i on. „Jo, gólmani nás podrželi a závěr jsme si už pohlídali. Myslím, že rozhodla naše hra sedm na šest ve druhé půli,“ hodnotil Brůna.

Jeho svěřenci se tak přes těžkého soupeře prodrali mezi osm nejlepších, ale jejich myšlenky se nyní ubírají hlavně směrem k sobotnímu obtížnému extraligovému utkání v Lovosicích, kde Karvinou dost často potkávají „problémy s rozhodčími“. Tak uvidíme, jak bude zápas vypadat tentokrát.

Robe Zubří – Baník Karviná 24:27 (13:14)

Sled: 3:1, 3:5, 5:6, 5:9, 7:10, 10:14, 15:16, 19:18, 20:22, 22:23, 23:26. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmičky: 3/3:3/3. Vyloučení: 4:5. Diváci: 863.

Nejvíce branek Zubří: Mazurek 7, Mičkal 5/3, Dobeš a Havran po 4.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Mlotek 1, Solák 7, Skalický 4/1, Sobol 1, Nantl 1, Patzel 6/2, Fulnek 1, Široký, Růža 2, Franc 1, Harabiš 3, Urbański, Noworyta. Trenér: Brůna.