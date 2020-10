„Žádná zvláštní očekávání pro tuto soutěž nemáme. Chceme jen zapojit naše mladé hráče do týmu a chceme, aby nabrali zkušenosti,“ řekl před prvním druholigovým zápasem sezony trenér mužstva Pavel Indrák. Zdá se, že zapracování „mladých pušek“ do sestavy nebude v Havířova trvat zase tak dlouho.

„Mladí poctivě makají, musím je pochválit za přístup i herní posun. Odměnou jim bude play off, kam míříme,“ mne si ruce Indrák, přestože poslední výjezd do Českých Budějovic neprobíhal ideálně.

„Nemoci, pracovní povinnosti. Jednomu hráči onemocnělo dítě. Jeli jsme tam jen v šestnácti lidech,“ přibližoval Indrák.

Budějovice na tom ale byly podobně, takže si nikdo nemohl nic vyčítat. „Dohodli jsme se s nimi, že to odehrajeme třináct na třináct místo klasických patnáctek. Hráli jsme tedy bez rváčků a oba týmy měly aspoň nějaké možnosti ke střídání,“ vysvětlil Indrák.

Což pravidla umožňují. Takže se šlo na věc.

Domácí produkují typické silové ragby, navíc na svém úzkém hřišti z toho vyloženě těžili. Jenže Havířovu zahrála skvěle obrana. „Nejen celotýmově, hlavně roj se vyznamenal. První půle byla ještě jakž takž vyrovnaná, i když už v ní jsme měli navrch. Ve druhé Budějovice odešly fyzicky a zápas byl náš,“ pochvaloval si trenér Indrák.

Dohraje se soutěž?

Znovu pochválil mladé hráče za rozvíjení a zakončení útočných akcí. „Osm pětek hovoří za vše. Rojem jsme dali tři. Byla to výborná práce od všech,“ děkoval svým hráčům.

Teď je jen škoda, že vláda zamezila všem sportovcům konání veškerých organizovaných aktivit. „Po špatném začátku jsme se dostali do laufu a máme to ve vlastních rukách. Škoda, že teď nemůžeme hrát. Budeme věřit, že se to na začátku listopadu vrátí do starých kolejí, ale upřímně – moc velký optimista nejsem. Spíš naopak,“ tuší Pavel Indrák, že se sportováním v letošním roce je amen.

Tak se nechme překvapit.

RC České Budějovice – RC Havířov 12:51 (7:24)

Pětky: 2:8. Rozhodčí: Breburda – Vladík. ŽK: 1:0.

Body Č. Budějovic: Jakubík a Hajna po 5, Vrchota 2.

Havířov: Miarka (56. Indrák), O. Benčík, P. Kovács, Filipiak (41. Kričfalušij 5), Aberle, Wardas 10 – O. Kloda, Walek 8 – Třaslín, Ogurčák 8, Barabáš 10, R. Benčík (42. D. Kovács) – Plinta 10. Trenér: Indrák.