Hostem podcastu Deníku Ostravské ozvěny byl podnikatel Tomáš Laštovka ze společnosti Pod Žofinkou Holding, která hodlá v Ostravě do tří let začít stavět novou čtvrť obřích rozměrů. Mezi centrem města a Dolními Vítkovicemi promění „území nikoho“ v moderní kus města pro 12 tisíc rezidentů. Jak toho docílí? To se dozvíte v podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny, jehož záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Hostem podcastu Deníku Ostravské ozvěny byl podnikatel Tomáš Laštovka, 4. června 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Jak už Deník opakovaně informoval, neprostupné území poblíž centra Ostravy čeká velká proměna. Zainvestují ji podnikatelé ze společnosti Pod Žofinkou Holding kolem Libora Adámka a Tomáše Laštovky pod dohledem města. Během pár týdnů se zadá urbanisticko-architektonická studie, do které se přihlásí architekti s vizemi, jak konkrétně lokalitu proměnit. O konkrétním záměru má být jasno příští rok na jaře a v roce 2027 chtějí podnikatelé začít stavět první etapu.

VIDEO: Nová ostravská čtvrť Pod Žofinkou bude pro 12 tisíc lidí. Kdy a za kolik

„Je to projekt velkého rozsahu, který zahrnuje celou novou čtvrť, která bude převážně bytového charakteru. To znamená, že 65 až 70 procent plochy celé oblasti bude vyčleněno pro prodejní nebo nájemní bydlení,“ avizuje Tomáš Laštovka. I z jeho strany padá několikrát zmíněné přirovnání, že je to jako stavět nové město ve městě.

Hostem podcastu Deníku Ostravské ozvěny byl podnikatel Tomáš Laštovka, 4. června 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Jan Lakomý „K bydlení je třeba lidem poskytnout i služby, ať už nákupy, zdravotnictví, tak i školy, školky, ale i rekreační zónu, sportovní centrum, zkrátka to, co očekáváte do kvalitního bydlení v centru města,“ říká v podcastu Laštovka směrem k multifunkční čtvrti, která má být svébytnou částí města, ale i využívat blízkosti centra a oblasti Nové Karoliny.

„Určitě ale nebudeme stavět nové Forum Nová Karolina, protože ho máme v docházkové vzdálenosti 400 metrů. Budeme se snažit přivést zde život v podobě rodin s dětmi tak, aby se postupně zaplňovala mezera, která historicky vznikla mezi centrem města a Dolní oblastí Vítkovice. Je potřeba projekt koordinovat, aby na sebe jednotlivé fáze logicky navazovaly,“ zdůrazňuje investor.

Všechny díly podcastu najdete ZDE.

Jaké záruky dává na to, že se nebude opakovat situace s nepovedenou proměnou Nové Karoliny? Kolik bytů se postaví v první etapě a na kolik miliard korun to vyjde? Jak zajistit, aby nedošlo jen k přelévání obyvatel a kanceláří z jiných ostravských částí a vylidňování starší zástavby? Jak to bude s využitím moderních technologií, možným vznikem nového městského parku a vyřešením dopravy, a to ať už té automobilové v podobě parkování, tak i železniční v podobě přemostění hned několika kolejí? Nejen na to odpovídal Tomáš Laštovka v podcastu Ostravské ozvěny, kde jsme šli pod pokličku celého projektu.