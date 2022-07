Co je MMA?

Zkratka MMA se používá pro Mixed Martial Arts, což jsou v překladu smíšená bojová umění. MMA je název pro stále oblíbenější sport, který se odehrává mezi dvěma bojovníky v kleci. Oba soupeři mohou používat nejrůznější techniky z bojových sportů. Zápasí se buď v postoji s využitím prvků boxu, thai boxu či juda, anebo na zemi, kdy přichází na řadu wrestling, grappling, nebo brazilské jiu jitsu a podobně. Zdroj: www.fightlive.cz



Co je Android?

Android je název operačního systému, který slouží různým mobilním zařízením jako tablet, navigace, chytrý telefon nebo PDA. Vychází ze systému Linux, je stále vylepšován a existuje ve více verzích. Jako android se označuje také umělý člověk, robot, který vypadá, myslí a chová se jako člověk.

Jaké moderní technologie do vašeho sportovního života patří?

Při běhání i cyklistice používám chytré hodinky, to je skvělý pomocník, kdy jasně vím, jak dlouhou trasu mám ještě absolvovat. Hodí se i bezdrátová sluchátka. A také mám velmi rád tablet, ten je perfektní, když chci například pustit synovi pohádku. Nebo ho používám i sám, na oddych, na sledování seriálů i nějakou tu hru na vypnutí hlavy. A také při častém cestování.

V rukou držíte novinku na trhu Mate Xs 2. Je to skládací smartphone s ohebným displejem vně přístroje, který zatím mezi veřejností není úplně běžný. Budí pozornost?

Před tím sem měl menší verzi skládacího telefonu, ta nová mi přijde lepší. I díky většímu displeji, paměťové kapacitě a lepším fotkám. Lze na ní mít kvalitní ochrannou fólii. A jasně, lidé, se kterými se potkám, se často ptají, co to mám v ruce. A vždy rád ukáži, řeknu a podělím se o zkušenosti.

V Česku se už hodně mluví o tom, že se opět utkáte v takzvaném Zápase století 2 s českým fighterem Karlosem Vémolou. Jak to vypadá?

Teď můžu říct, že je to tak na 90 procent, že k tomuto souboji skutečně dojde.

Ví se už kdy?

Příští rok, až se podepíše smlouva, se začínám naplno připravovat. Tedy zřejmě někdy v lednu či únoru. Zápas se pak zřejmě uskuteční o několik měsíců později. Tento rok chci využít co nejvíce času s rodinou, abych byl připravený na moji ještě větší životní formu a připravenost, než kterou jsem měl doposud.

Popište těm, co MMA úplně nerozumí, jak se k formě aktivní sportovec dostane?

Když člověk takový sport dělá od 5 let, tělo si to zapamatuje, ví, že má už něco z minulosti natrénováno. Ani v případě Zápasu století 2 tak nepůjdu od nějaké nuly, tedy že jsem před tím nedělal nic. Během přípravy pak už poznám, kolik ještě ke stoprocentní formě potřebuji.

Jak vaše příprava vypadá?

Příprava je vždy náročná, vzhledem k tomu, že mám na ni čtyři až pět měsíců, nelze se vyhnout dvoufázovým tréninkům. Musí být kondiční, silové i mentální. Nechybí samozřejmě ani zápasení, regenerace, rehabilitace. Je to náročné i časově, přípravu si člověk prostě musí prožít, aby byl připravený na sto procent.

Má trénink na MMA zápas nějaká specifika?

Musí být hodně intenzivní, ale krátký, musím se takzvaně co nejvíce zabít. Zápas (netitulový – pozn. red.) trvá čtvrt hodiny, po každých pěti minutách je minuta přestávka, kdy musím zregenerovat, vrátit se do plné síly a pak zase ze sebe vydat maximum. Přesně tomu musím přizpůsobit svou přípravu. Musí být propracovaná. Tím, že uděláte deset kliků navíc, určitě nebudete připravenější. Také je důležité se nezranit. U mne je ještě otázkou váha, kdy na každý zápas pro svou váhovou kategorii musím zhubnout asi 15 kilogramů, samozřejmě s rozumem.

Chytrou váhu používáte?

Ano, je to užitečná věc.

U vrcholového sportu hraje velikou roli psychika. Mluvil jste o mentálním tréninku. Jak ho lze ve vašem případě přiblížit?Někdo mentálního kouče nepotřebuje, já ho využívám rád. Absolvoval jsem i mentální trénink v Americe. Trenér je duševně stále u mne, on vytváří ty strategie, jak zvládnout, když něco nevychází v zápase i na co myslet dopředu. Fighter musí trenérovi věřit, nemůže si říkat, to je jen nějaký čávo. A pak to vyjde. Zároveň mentální trénink není jen o sportu, ale i o běžném životě, byznyse. Když to má člověk v hlavě dobře uspořádané, je to velká pomoc.

V MMA je takový známý pojem – vypnutí. Úder na bradu, který lidově řečeno soupeře omráčí. Jaký je to pocit být „vypnutý“?

Při zápase se používá už s takovou určitou rutinou, rána nemusí být ani tak silná, jako přesná a i tak je to většinou jen náhoda, pokud vyjde. Soupeř se jí samozřejmě snaží vždy zabránit. Za celou dobu jsem takový úder dostal třikrát, to je na fightera velmi málo. A jaký je to pocit? To člověk necítí nic, zaspinká, pak se probudí, a pokud není po pádu zraněný, ani nic nebolí. I když to tak z pohledu diváka nevypadá.

Jaké je vaše hlavní životní motto?

Když vyhráváš, jsi největší král, a když prohráváš, jsi největší kár. Ale pro lidi, kteří tě mají doopravdy rádi, jsi největší král vždy! Ať už vyhraješ, či nikoliv.

Co bude s vámi za 10 let?

Doufám, že budu zdravý, stejně jako moje rodina. To je nejpodstatnější. A pak co nejdále posunout svoje svěřence ve Spartaku Trnava v jejich kariéře a ukázat jim tu cestu, kterou jsem vydřel. Chci prostě zůstat u toho, čemu rozumím nejvíce.