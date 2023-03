Zdražení v praxi. Nájemci obecních bytů si připlatí o deset korun za metr čtvereční více, a to od října letošního roku. Připlatí si nájemci obecních bytů v Bohumíně. Týkat se to bude více jak 3 800 bytových jednotek. U základního nájemného představuje zdražení 18 procent.

Lidé, kteří hradí základní nájemné 55 korun za metr čtvereční, budou od 1. října platit 65 korun. Jde o zhruba 2 400 domácností. Dalších přibližně 1 400 nájemců bude také hradit o desetikorunu za metr čtvereční více, výsledná částka se u nich odvíjí od toho, za kolik si v předchozích letech byt vylicitovali.

Hlavním důvodem, proč se poprvé v historii dotkne zvyšování nájmů i těch, kteří si sami určili cenu za metr čtvereční ve veřejné licitaci, je rozdíl v kvalitě bydlení. „Původní nájemci sice platí nižší částku, ale jejich byty neprošly rekonstrukcí. Lidé, kteří si byty vylicitovali, se v podstatě stěhovali do nového. Každý byt před licitací kompletně opravujeme, což jsme nakonec v našem rozhodnutí o navýšení nájmů zohlednili,“ vysvětlil starosta. Jak dodal, ceny prací za kompletní opravy bytů se v posledních letech zdvojnásobily.

Aktuálně stojí radnici přestavba průměrně velké bytové jednotky až 400 tisíc korun. „Pokud chceme do budoucna udržet kvalitní bydlení a nadále revitalizovat náš bytový fond, nemůžeme rostoucí náklady jeho na modernizaci přehlížet. Kromě rekonstrukcí jednotlivých bytů pokračujeme v zateplování celých domů, výměně výtahů a osvětlení, čeká nás i nákladná výměna měřičů tepla a vody, kterou nám nařídil stát. Ta nás bude podle předběžných propočtů v průběhu příštích tří let stát až dvacet milionů korun. Veškeré vybrané nájemné ve výši zhruba 194 milionů vkládáme zpět do péče o fond, která zahrnuje jeho správu, údržbu, opravy a investice,“ konstatoval Vícha.

Za více peněz také licitace

Aby město nájemce bytů motivovalo k podepsání dohody o nové výši nájmu, nabízí jim několikaměsíční slevu. Pokud vyjádří svůj souhlas v předstihu, výrazně ušetří. „Všem domácnostem, kterých se úprava dotkne, zašleme informace o chystaných změnách spolu s návrhem dohody o nové výši nájmu. Pokud nám podepsanou dohodu o úpravě nájemného doručí do konce června, nový tarif pro ně začne platit až od ledna 2024. Slevy se netýkají dlužníků, pouze v případě, že své závazky vůči městu do podpisu dohody vyrovnají, budou mít rovněž na zvýhodnění nárok,“ dodala vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Kateřina Pálková.

Rada současně schválila navýšení vyvolávací ceny pro licitace městských bytů z 60 korun na 70 korun za metr čtvereční, a to s účinností 1. dubna letošního roku. Aktuální průměrná cena, za niž se nyní byty licitují, představuje přibližně 100 korun za metr čtvereční.

I přes plánované navýšení zůstává Bohumín městem, kde je nájemní bydlení jedno z nejlevnějších v kraji. Letošní zdražení se navíc nijak výrazně nevymyká přístupu jiných měst. Například velké ostravské městské obvody zvyšují ceny nájemného ve svých bytech o 10 až 15 procent. Společnost Heimstaden, největší poskytovatel nájemního bydlení v regionu, zvedl od 1. března cenu u dlouhodobých nájmů v průměru o 12,5 procenta.