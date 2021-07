Pro nezkušené vodáky by se tak pohodový sjezd mohl změnit v boj o život. „Na kritické místo nás upozornili dobrovolní hasiči, kteří pro nás provoz půjčovny zajišťují. Při posledním sjezdu měla jedna z posádek problémy, které se naštěstí obešly bez následků. V žádném případě ale nechceme riskovat zdraví a životy klientů naší půjčovny, proto její provoz k dnešnímu dni zastavujeme. O tomto víkendu se už sjezdy neuskuteční,“ řekl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

K místu, kde po bouřce spadlo do řeky několik stromů, se z břehu ležícím na území naší republiky nedá dostat. Případná záchrana tonoucích by se proto mohla změnit v drama.

„Poté, co jsme obdrželi informaci od hasičů, jsme vyrazili do terénu, abychom vyhodnotili míru rizika. Méně zkušení vodáci nemají šanci tento úsek upádlovat, kmenům se nejde vyhnout. Zasahují do trasy plavby a proud nese kánoe a rafty přímo proti nim. Proto jsme se rozhodli provoz městské půjčovny bezodkladně ukončit. Omlouváme se všem, kteří měli rezervovány lodě, ale je to pro jejich bezpečnost,“ dodal Macura.

K odstranění stromů je nutná těžká technika, která ale musí přijet z polské strany. „Pokusíme se problém vyřešit co nejrychleji, abychom mohli půjčovnu opět spustit, k tomu je však nezbytná mezinárodní spolupráce. Stromy bude nutné ukotvit a pomocí lan vytáhnout,“ poznamenala vedoucí odboru organizačních věcí bohumínské radnice Mirka Šmídová s tím, že půjčovna je uzavřena od pátku 23. července až do odvolání. „V případě obnovení provozu budeme veřejnost informovat,“ dodala.

Půjčovna lodí začala letos poskytovat své služby 3. července, sezóna by měla trvat do 18. září.