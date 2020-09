Zájemcům je kladeno na srdce, aby si kvůli současným koronavirovým podmínkám ověřili, zda se provoz ordinace nezměnil. V loňském roce lékaři našli 28 případů plicních nemocí, jako jsou například astma či chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), IPF nepotvrdili.

„Na vyšetření by měli přijít lidé, kteří dlouhodobě kašlou a zadýchávají se. To jsou totiž obvyklé příznaky chronického onemocnění plic. Čím dříve u pacienta IPF nebo jinou plicní nemoc odhalíme a zahájíme léčbu, tím výrazněji můžeme zvýšit kvalitu jeho života,“ vyjádřil se k tématu Dušan Velart, který provozuje plicní ambulance v Novém Jičíně, Příboru, Odrách a ve Frenštátu pod Radhoštěm. Doplnil, že v loňském roce sice nezachytili žádný případ IPF, ale odhalili u čtyř pacientů chronickou obstrukční plicní nemoc.

Loni se přišlo v Moravskoslezském kraji preventivně vyšetřit 63 lidí. U jednoho z nich pneumologové pojali podezření na IPF a poslali ho do specializovaného centra k podrobnému vyšetření. Diagnóza se však naštěstí nepotvrdila.

Idiopatická plicní fibróza poškozuje plicní sklípky. Jemná tkáň se mění na husté vazivo a kvůli tomu plíce tuhnou. Změna je nevratná. Onemocnění, které postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let.

„Pneumologové by měli do specializovaných center poslat všechny pacienty s nálezy, které nedokážou s jistotou rozpoznat. IPF se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Při poslechu plic slyšíme u pacienta zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu. Dalším z příznaků IPF jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček,“ říká Martina Šterclová, předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP.

Seznam pracovišť, která se ke dni otevřených dveří zapojí, je dostupný na ZDE a na ZDE.

O idiopatické plicní fibróze



Idiopatická plicní fibróza (IPF) poškozuje plicní sklípky, jizví je – bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Projevy IPF lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání. Nemoc se ohlašuje zprvu nenápadně, člověk se začne zadýchávat do schodů, později i při chůzi či hovoru, v pokročilém stadiu má pocit nedostatku vzduchu při běžných denních činnostech a v závěru věnuje veškerou energii tomu, aby se nadechl. Bez správné léčby přitom IPF obvykle zabíjí do pěti let. S léčbou ale může pacient vzdorovat roky. Více informací na: www.plicnifibroza.cz nebo na www.mojemedicina.cz/ipf.