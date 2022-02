„Naposledy se tady fáralo vloni v květnu. Do úrovně minus šedesáti metrů, zbytek vtažné jámy III/6 už byl totiž vyplněn zpevněným zásypem cementopopílkovou směsí. Poté se odstřihla klec a smotaly lana,“ popsal hned v úvodu Deníku jeden z chlapů z někdejšího Dolu Paskov, pod něhož spadaly závody I Sviadnov, II Staříč a III Chlebovice, a který skončil s fedrováním uhlí v roce 2017.

Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Jako hrobaři

O Dole Paskov

Těžba v závodě ve Staříči začala v roce 1971- dobývací prostor v lokalitě Staříč a Chlebovice měl přes 40 kilometrů čtverečníchcelkem bylo v závodě Staříč do konce roku 2016 vyhloubeno 5270 metrů jam a vyraženo 894 736 metrů chodeb a překopů.

Těžba zde byla ukončena v roce 2017 - VÍCE ZDE

Utlumenou šachtu převzal státní podnik DIAMO; likvidaci spustil se zbytkem, mnohdy dlouholetých, zaměstnanců. Nejvíce jich zůstalo u dopravy, elektrikářů, větrání a degazace (úsek odsávání metanu) či záchranářů.

„Jsme jako hrobaři a už jsme si na to i zvykli. Zrušili jsme jedničku ve Sviadnově, teď je na řadě trojka v Chlebovicích,“ komentovali havíři svou práci nikoliv bez smutku a nostalgie. Stejné pocity byly zřejmé také u mužů shromažďujících se za plotem šachty, kteří se dorazili podívat na konec jedné velké éry s níž se jejich životy pojily desítky let.

Pásy jedou opačným směrem, zasypávají šachtu ve Sviadnově

„Já dělal na čelbě, po ukončení ražeb přešel kopat uhlí do rubání, bylo tu to nejlepší koksovatelné,“ uváděl jeden z nich. U těžní věže jámy III/6 mezitím stavěli speciální jeřáb a paliči nahoře autogenem rozřezávali vrch konstrukce.

Likvidace těžní věže dolů Staříč závodu Chlebovice, 15. února 2022 v Chlebovicích.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Vedlejší výdušná jáma III/5, kde neměli klasický těžní stroj ani věž, byla zasypána už dávno a na jejím místě postavili takzvaný poval s komínkem k odsávání metanu. Okolo se stále pohybovaly bagry demoličních čet. Na jednu stranu třídily suť, na další železo, které půjde do šrotu (a při jeho současných cenách má výnos z prodeje zaplatit náklady na demolici těžní věže).

Hornictví v srdci

„Smutný pohled pro všechny, kteří mají hornictví v srdci,“ prohlásil paskovský závodní Ivan Šimek, když jeřáb sundával lanovnice, na nichž svého času jezdila klec do přibližně kilometrové hloubky pod Chlebovicemi. Právě takzvané snášení těžních kol bylo pro havíře definitivní známkou konce. Cítil to i fotograf Vladimír Pryček, který tady pětadvacet let fáral jako elektrikář.

Záběry z chlebovické šachty:

Nad další fází likvidace šachty nacházející se kousek jihozápadně od Frýdku – Místku přitom nedohlížely jen drony televizních stanic, ale také letka sedmi ptáků prohánějící se nad těžní věží s jeřábem. Kola lanovnic přibližně šestimetrového průměru se snad zachovají na památku. Samotnou pětapadesátimetrovou konstrukci ale ještě v únoru rozstříhají hydraulické obří nůžky.

Bourání hlušinového mostu nad tratí Ostrava - Beskydy, byl v havarijním stavu

„Pro odštěpný závod DARKOV je to první bourání šachetní budovy s těžní věží po jeho vzniku a převzetí areálů od OKD. A v letošním roce zároveň i jediné,“ informovala Jana Dronská za státní podnik DIAMO. Chlebovice, nejjižnější důl Ostravsko - karvinského revíru, začali budovat před šedesáti lety. Spadal pod Důl Staříč a posléze novodobý Důl Paskov až do svého útlumu.