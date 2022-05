Soutěžní družstva měla 24 hodin na to, aby navrhla například chytrý svítící dres pro cyklisty nebo se vypořádala s využitím umělé inteligencí při kontrole kvality.

„Týmy si musely zvolit správnou strategii, vytyčit plán práce a okamžitě začít pracovat. Rozhodně to nebylo jednoduché. Soutěž trvala 24 hodin, od pátečního dopoledne do sobotního dopoledne. Únava tak byla jednou z velkých překážek, se kterou soutěžící bojovali. Touha zvítězit a nandat to ostatním však byla silnější. Pro mě jsou vítězové všichni,“ uvedl Petr Novotný, generální ředitel společnosti HELLA, který přišel soutěžící podpořit.

Vítěz 1. ročníku získal jako odměnu šek ve výši padesát tisíc korun na nákup elektroniky. Trojice Alexandra Bodzás, Pavel Kodytek a Patrik Děcký (startující pod futuristickým názvem 2M1F-43EC) si jako jediné družstvo troufla na umělou inteligenci – a zvítězila. S náročným úkolem se popasovala na jedničku.

„Zadání nebylo jednoduché. Bát výzvy se však nikdo nemusel. Soutěžící se totiž mohli opřít o naše zkušené kolegy, kteří jim poradili a pomohli při překonání případné překážky,“ dodal Petr Novotný.

Organizátorem akce byla společnost HELLA, která vyvíjí a vyrábí špičkové osvětlovací systémy pro automobily včetně prémiových značek. Jako jeden z partnerů se představila i Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava, která ve výuce sází na moderní technologie.

Druhý ročník soutěže se uskuteční na jaře 2023.