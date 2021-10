Naopak tempo růstu cen je poměrně enormní. Nejvíce je to patrné v Ostravě, kde meziročně průměrná cena za jeden metr čtvereční vzrostla o 45 procent na 43 764 korun. Hlavní město Praha hlásí výrazně nižší procentuální nárůst. Byty zde zdražily průměrně o 14 procent na 117 274 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou.

Ze setrvalého růstu cen nemovitostí je patrné, že pandemie kolem COVID-19 jejich dlouhodobý pohyb nahoru nezastavila. „Nabídka nemovitostí je dlouhodobě velmi nízká, což stále tlačí ceny nahoru. Byť naše nová politická garnitura má ambice usnadnit pravidla pro novou výstavbu, jen tak rychle se to do cen bytů neprojeví,“ myslí si Jan Boruta jednatel FérMakléři.cz a poukazuje i na rostoucí inflaci, které se investoři do budoucna obávají a proto dál byty nakupují. „Hypotéky jsou rovněž stále dostupné, přestože Česká národní banka nedávno skokově zvýšila úrokové sazby,“ dodává Jan Boruta k pokračujícímu růstu cen nemovitostí.

V Praze vyjde metr čtvereční podlahové plochy více než dva a půl krát dráž než v Ostravě, byť je výše nájmů v Ostravě místy i na cca 80 % toho co v Praze. „To je důvod, proč v Ostravě spatřuji i nadále potenciál vyššího meziročního růstu cen, než je tomu v Praze, “ uvedl Jan Boruta. V Praze byty zdražují nejméně ze všech krajských měst a to meziročně o 14 procent. O pětinu vzrostly ceny v Plzni, která tak více méně kopíruje trend v hlavním městě, což je dáno i relativní geografickou blízkostí.

Naopak v Brně meziročně vzrostly ceny o téměř třetinu. „V jihomoravské metropoli je dlouhodobě nedostatek bytů, takže developeři mohou ceny šponovat relativně vysoko. Ve městě je poměrně velké množství zahraničních firem a tedy i zaměstnanců, kteří si současné ceny mohou dovolit, takže tento trend se měnit pravděpodobně nebude,“ uvedl Boruta s tím, že průměrná cena za jeden metr čtvereční se v Brně už blíží magické hranici 100 000 korun. Aktuálně je na úrovni 94 645, což je meziročně více o 29,48 procenta.