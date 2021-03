„Ostravu máme pro potřeby sdílených aut rozdělenou na Moravskou Ostravu, Porubu a nově i Ostravu-Jih. Na rozdíl od Brna, Prahy, Liberce, Plzně a Českých Budějovic však v Ostravě bohužel nemůžeme do rezidentních zón a parkování v centru tak pro sdílníky není možné. V našem nedávném průzkumu mezi ostravskými uživateli sdílených vozů Autonapůl si více než 85 % uživatelů přálo, abychom aspoň u části vozů umožnili jejich vrácení mimo současnou domovskou zónu auta. U dvou aut se tedy mohou spolehnout, že je vždy najdou v určité oblasti. U dalších dvou aut se prostě podívají do aplikace, vezmou si nejbližší auto, přejedou na druhý konec města, a pokud se v něm nebudou chtít vracet, odstaví ho a nic dalšího neřeší,“ popisuje novinky a výhody plovoucí flotily ředitel Autonapůl Michal Šimoník.

Sdílená auta se mimo Moravskou Ostravu a Přívoz rozšířila teprve před rokem a půl a jejich využití za to dobu vzrostlo ze zhruba pěti hodin denně na více než sedm hodin (pro srovnání, auto vlastněné soukromou osobou denně jezdí jen hodinu a čtvrt, zbytek času bez užitku zabírá místo. V loňském roce najezdily všechny vozy Autonapůl celkem přes 1,2 milionu kilometrů. Autonapůl je v Ostravě také jedinou carsharingovou společností s bezkontaktní registrací uživatelů, nonstop dostupností vozidel a plně samoobslužným vypůjčením vozu. Kromě Ostravy pak družstvo testuje plovoucí flotilu také mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Kromě toho působí i v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci a Plzni.

Autonapůl po celé republice provozuje 80 sdílených aut různých kategorií, od malých městských vozů přes rodinná kombi po osobní dodávky či elektromobily. Působí v devíti ze čtrnácti krajských měst, své vozy aktuálně nenabízí v Jihlavě, Karlových Varech, Ústí nad Labem a Zlíně.

To potvrzuje i jeden z ostravských sdílníků Martin Tyšer z účetní firmy Nastejnelodi.cz.

„Jednosměrné cesty jsou pro mě až nečekaně praktická věc. I když ve firmě pár aut máme, hlavně v době účetních uzávěrek a daňových přiznání potřebujeme jedno nebo dvě navíc. Díky plovoucí flotile si už večer zarezervuju auto, které mám z domu nejblíž, ráno si ho vezmu, aniž bych musel na firmu, další den u klientů vyřeším, co potřebuji, autem se vrátím do kanceláře předat dokumenty a auto tam rovnou odhlásím. Tím nám přestane běžet výpůjční doba a já to mám bez starostí. Nemusím ho vracet do jeho zóny, jako firma nemusíme ani platit za delší dobu rezervace a za kilometry, které bych kvůli vracení musel najet,“ říká Tyšer.