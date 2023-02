„Peníze, které od OKD v následujících třech letech dle dohody obdržíme, využijeme na rozvoj města. Opět to budou opravy poškozených komunikaci, ale také to budou investice do kulturních, sportovní a sociálních zařízení. Může se například jednat o rekonstrukce nebo dovybavení klubu seniorů, opravu koníren v parku Boženy Němcové nebo výstavbu inhalatoria,“ řekl mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Stonava, na jejímž katastru funguje poslední činný černouhelný důl v Česku, bude díky dohodě uzavřené se společností OKD až do ukončení těžby dostávat každý rok 17 milionů korun.

A s penězi naloží podobně jako sousední město. „Peníze vložíme do obecního rozpočtu a využívat je budeme například na údržbu silnic nebo ozdravné pobyty místních dětí. Takové peníze jsou pro obec komfortním příspěvkem, díky němuž si můžete leccos dovolit. Třeba opravit něco, na co bychom normálně neměli,“ řekl starosta Stonavy Tomáš Wawrzyk.