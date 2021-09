Vlaky Opavan (IC 513/514) mezi Prahou a Opavou se od 23. září vrací ke každodennímu provozu v původní trase, ale s klasickou soupravou. Dosud jezdil vlak z Prahy do Opavy pouze v pátek, vlak 514 pouze z Ostravy do Prahy.

Od 23. září České dráhy znovu posílí provoz svých komerčních vlaků mezi Prahou a Ostravskem. Do provozu se vrací několik párů vlaků provozovaných pendolinem, posilový spoj Košičanu a také vlak Opavan.

České dráhy vrací do provozu další komerční spoje. Opět pojede Opavan i další pendolino. Z komerčních vlaků Českých drah zůstane mimo provoz jeden pár vlaků SC a rychlíku Bohumín – Olomouc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.