České dráhy vyřadily z provozu netrakční jednotky push-pull, které jezdily ve zkušebním provozu na trati z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm. Upozornili na to čtenáři deníku Zdopravy.cz pod středečním článkem o InterJetech, redakci to následně potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje.

Důvodem je „nestandardní chování některých bezpečnostních prvků“. Podrobnější vyjádření Českých drah jsme doplnili na závěr článku.

České dráhy mají k dispozici zatím čtyři vlaky z pěti objednaných. Do majetku je ale dosud od Škody nepřevzaly, jezdily ve zkušebním provozu. Celková hodnota zakázky je 1,039 miliardy korun, vlastní soupravy v hodnotě 986 milionů korun měly být dodány na jaře 2021. Následně se jejich nasazení odsunulo na konec roku, se zahájením nového grafikonu 12. prosince 2021 vyjel cvičně jeden vlak. Postupně se jejich provoz rozšířil až na tři soupravy denně.

Když nejede push-pull, tak to vezme rust-pull. pic.twitter.com/9EAo5n4qnx — Michal Polášek (@mipol) January 13, 2022

Dráhy netrakční jednotky provozují ve spojení s dieselovou lokomotivou řady 750.7 (Brejlovec). A to do doby, než bude trať elektrifikována.

Vyjádření Českých drah:

V rámci zkušebního provozu a testování jednotek push-pull ve spojení s řadou 750.7 bylo zaznamenáno nestandardní chování bezpečnostních prvků, které by v některých režimech jízdy umožnily rozjezd vlaku s otevřenými dveřmi.

Jedná se o situaci, kdy např. cestující dobíhá vlak a vběhne do zavírajících se dveří, nebo kdy cestující zavírající se dveře přidrží (umístí do dveří překážku atp.). Na to systém automaticky reaguje a dveře znovu uvolní, aby bylo možné překážku mezi křídly dveří uvolnit a odstranit. Dveře takto reagují automaticky až 3x. Pokud překážka není odstraněna ani potom, pak po třetím pokusu zůstanou dveře otevřené a je nutné znovu vydat pokyn k jejich zavření. Systém v takovém případě nesmí umožnit pohyb vozidla až do zavření dveří. Při simulaci uvedeného stavu (trojité uvolnění překážky mezi dveřmi) však bylo zjištěno, že v některých režimech jízdy je možné uvést vlak do pohybu, a i když se po rozjezdu dveře automaticky zavřou při rychlosti 5 km/h, je nutné tento nedostatek odstranit a vozidlo nelze s tímto zjištěním vystavit do provozu.

V současné době s výrobcem jednotky lokalizujeme příčiny popsaného stavu s cílem odstranit ho a vozidla vrátit znovu do zkušebního provozu.

Ohrožení bezpečnosti cestujících do odstavení souprav nebylo zaznamenáno a v případě odstavení jde o preventivní krok na základě zjištění našich zaměstnanců a provedených simulací zaměstnanci depa, tak aby k ohrožení bezpečnosti cestujících ani nedošlo.