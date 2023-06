Přes den je běžnou prodejnou, jako jinde na Karvinsku , kde potkáte prodavačky. Po 17. hodině nakoupíte v českotěšínské prodejně také, ovšem otevřít si musíte pomocí aplikace, který vám vygeneruje vstupní QR kód. Platí se kartou nebo mobilem. Kdo ho však nemá, má smůlu. Prodejna bude fungovat v režimu 24/7, tedy 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V automatickém režimu funguje v době od 17 do 6 hodin ráno.

"Prodejna TEMPO Opava je již dvanáctou v síti družstva COOP. Pokud jde o Těšínsko nebo Ostravsko, je jedinou svého druhu široko daleko,“ řekl Deníku předseda představenstva obchodního družstva TEMPO Jan Sůra. „Koncept automatického provozu se nám v družstvu jeví jako velmi zajímavý a inovativní způsob prodeje. Když jsme loni na podzim otvírali tuto prodejnu v Jablunkovské ulici, vybrali jsme pro pilotní projekt právě ji. Je umístěna na velkém sídlišti a tudíž se předpokládá návštěvnost v nočních hodinách a také blízkost významné konkurence v podobě prodejny Lidl, potažmo obchodů v blízkém Polsku, nás v této myšlence utvrdila,“ říká dále k prodejně v Českém Těšíně Jan Sůra.

I v této svibické prodejně budou přes den prodavačky, které budou doplňovat zboží, obsluhovat pult s uzeninami a lahůdkami i pokladnu. V 17 hodin pak prodejnu přepnou na automatický režim a půjdou domů.

Prostory prodejny sledují kamery

Jan Sůra dodal, že podle dosavadních zkušeností automatický provoz generuje až 10 procent obratu prodejny a zákazníci si na jeho využívání velmi rychle zvyknou. „Nepředpokládám, že by tu byly davy, Ale do dvaceti zákazníků za noc by tady být mohlo. Ze zkušeností víme, že nejvíc se v noci kupuje alkohol a cigarety,“ řekl Sůra.

Jak je taková prodejna zabezpečena proti krádeži zboží? „Pokud nezaplatíte, ven se nedostanete. Navíc je v prodejně několik desítek kamer. Jakmile do prodejny někdo vstoupí, dispečer ostrahy vidí, kdo je uvnitř a co dělá. Vše je na záznamu a dohledatelné. Z krádeží tudíž strach nemáme. Naopak máme několik prodejen v normálním provozu, kde se krade až tak, že uvažujeme, že ty prodejny zavřeme,“ tvrdí Sůra.

Jak nakoupit

1. Stáhněte si mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (aplikaci mohou využívat i ti, kdo nemají u ČSOB účet)

2. Zaregistrujte se do aplikace

3. Pro vstup do obchodu použijte QR kód ve svém mobilním telefonu (platnost QR kódu je časově omezená, lze ho ale vygenerovat znovu)

4. Vezměte košík a nakupujte

5. U poklady naskenujte zboží

6. Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou/mobilním telefonem

7. Pro odchod z prodejny naskenujte opět QR kód z aplikace