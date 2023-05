Každý Čech sní za rok zhruba 40 kilových bochníků chleba. Během pandemie se hlavně ve velkých městech stalo pečení obrovským fenoménem, který podnikům snížil ztráty z lockdownů. Domácí chleba se prodával nejen v tradičních pekárnách, ale také kavárnách a dalších podnicích. I v Ostravě vznikly řemeslné pekárny, kde lidé logicky nehledí na cenu, ale na kvalitu. Deník pro čtenáře zmapoval trh a vybral svých TOP 5 pekáren, kde Ostraváci nejraději kvalitní chleby kupují.

Chleby v Ostravě, 20. dubna 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Radvanická pekárna

Pšenično-žitný kváskový chléb z Radvanické pekárny má svou tradici už od 20. let minulého století. Její majitelka, Milena Šotová, obnovila provoz pekárny v roce 1991 a od té doby pekárnou prošlo stovky tisíc chlebů. Týdně se zde upeče kolem dvou tisíc chlebů.

„Pečeme stejně jako kdysi v původní plynové peci, která má dvě teplotní zóny. Cihly do ní vypaloval na zahradě ještě můj dědeček, v roce 1928,“ říká majitelka. Chleba nabízí v několika variantách od 600 po 1100 gramů. Cena klasického chleba se pohybuje od 40 korun výše. „Trvanlivost našeho chleba je minimálně tři až čtyři dny, ale vydrží určitě i déle,“ vysvětluje Šotová.

Právě tradiční pečení v plynové peci má svá negativa. S ohledem na zvyšování cen elektřiny a plynu, se v pekárně rozhodli chleba zdražit.

„Do samotného bochníku chleba jsme museli promítnout například plyn, díky kterému naše pec funguje minimálně osm hodin denně během pečení. Dále zdražila i nafta a mouka, tudíž cena nemohla zůstat stále stejná,“ komentuje situaci majitelka Radvanické pekárny. Pro ty, kteří by si bochník chleba chtěli zakoupit, je k dispozici prodejna přímo v areálu Radvanické pekárny v Těšínské ulici.

TIP DENÍKU:

Pšenično-žitný Radvanický chléb (800 g) za 48 Kč (600 g/40 Kč, 1100 g/56 Kč)

Radvanická pekárna

Těšínská 387/350,

716 00 Ostrava-Radvanice

www.radvanickychleb.cz

Otevírací doba: 7-12 hodin (všední dny)

Rudova pekárna

V nenápadném domku v Závodní ulici v Ostravě Hrabůvce se skrývá malá pekárna s bílou cihlovou pecí. Samotná pekárna funguje už více než 30 let. Stejně jako v té radvanické, tady pečou takzvaně „postaru“. Před čtyřmi lety se její původní majitel rozhodl pekárnu zavřít. Toho využil podnikatel Tomáš Bílý, který se nabídl, že ji zachrání.

„Chtěli jsme pekárnu udržet, tak jsme ji odkoupili a začali se učit, jak péct dobrý chleba. To ale nikdo tehdy netušil, že nás čeká pandemie covidu-19. Tu jsme ale naštěstí ustáli,“ popisuje historii pekárny její současný majitel. V Rudově pekárně nabízí dva základní chleby - Tartine, ten je známý hlavně svou dlouhou fermentací, a Nopal, jehož součástí je kaktus zvaný opuncie, který je v chlebu významným antioxidantem.

Zdražení se nevyhnuli ani v Rudově pekárně. Zde ale nebyla hlavním důvodem cena plynu, nýbrž mouky. „Cena mouky je dvojnásobná, drahá je i nafta, kterou používáme při rozvozu chlebů a cukr. Vzrostly i náklady na zaměstnance, takže zdražení se nám nevyhnulo,“ vysvětluje Tomáš Bílý.

Měsíčně projde místním pekařům pod rukami asi šest tisíc chlebů. Milovníci chleba si jej mohou zakoupit v prodejně přímo u budovy pekárny na Závodní ulici, nebo nově i v ostravském Avion Shopping Parku, kde spolupracují s prodejnou malých pečivových pochutin Minit.

TIP DENÍKU:

Chleba Tartine (800 g) za 75 Kč

Chleba Nopal (600 g) za 70 Kč

Rudova pekárna

Závodní 75

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Otevírací doba: 8-14 hodin (všední dny)

www.rudovapekarna.cz

Pecka

Jedna z mála řemeslných pekáren v Ostravě sídlí v Dolní oblasti ve Vítkovicích. V suterénu Multifunkční haly Gong se nachází Pecka, kde voní nejen čerstvě upečená neapolská pizza, ale i chléb. „Klademe velký důraz na to, že je vše vyráběno ručně a především z kvalitní mouky,“ vysvětluje majitel Pecky Tomáš Polák.

V uplynulém měsíci došlo ke spojení sil pekárny Pecka a Pekárny u hranice v Českém Těšíně. Kolaborace dvou podniků zapříčinila vznik oblíbeného francouzského chlebu Tartine, který je pečen z několika druhů mouky. Čtyřiadvacet hodin kyne na nízkou teplotu, poté se chléb přesune do košíku, kde kyne ještě jeden den. Ten si mohou zákazníci v Pecce pořídit za 96 korun.

Trvanlivost tohoto prémiového pšenično-žitného chleba je podle zdejších pekařů čtyři až šest dní. „Chleba by se měl hned sníst. Zákazníci jej často kupují tak, aby ho skladovali do dalších dnů, ale to není správné. Chleba je nejlepší pár hodin po upečení, kdy by se měl sníst. Pak přechází do jakési hibernace a je jedno, jestli ho doma schováme do igelitového nebo lněného pytlíku,“ vysvětluje majitel Pekárny u hranice Kamil Sirotek, který s Peckou nově spolupracuje.

TIP DENÍKU:

Tartine (1000 g) za 96 Kč

Dýňový chléb (700 g) za 83 Kč

Pekárna Pecka

Multifunkční hala Gong,

Ruská 2993,

703 00 Ostrava-Vítkovice

Otevírací doba: 10-20 hodin (celý týden)

www.peckapekarna.cz

Stračena Bakery

Nejdříve zde byl fast-food, poté veganská restaurace a teď je z provozovny vedle Masarykova náměstí řemeslná pekárna. Stračena Bakery je součástí konceptu Stračena City, kde se nachází jak restaurace, tak i pekárna. Ta nabízí kromě zákusků a sladkého pečiva i několik druhů chlebů.

„Jsme malá řemeslná pekárna, takže pečeme asi 1500 chlebů měsíčně,“ popisuje provozní Stračena Bakery Tomáš Cahlík. Zákazníci si zde mohou vybrat mezi žitným, kvasovým, podmáslovým, cibulovým a pšenično-žitným chlebem se špaldovou moukou. Ten je zároveň i pomyslnou vlajkovou lodí pekárny, o čemž vypovídá i obrázek krávy na vrchní straně bochníku.

Trvanlivost chlebů záleží podle Cahlíka na správném skladování. „Čtyři až pět dnů vydrží určitě, ale většina zákazníků říká, že do druhého dne je pryč,“ dodává s úsměvem manažer. Jejich chleby si Ostravané mohou zakoupit i na pobočce Stračeny v Ostravě-Svinově.

TIP DENÍKU:

Stračena chléb (500 g) za 71 Kč

Žitný chléb (380 g) za 76 Kč

Stračena Bakery

28. října 190/38,

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Otevírací doba: 8-17 hodin (všední dny), v sobotu 8-12 hodin

www.stracenacity.cz

Pekárna Velička

Příběh Pekárny Velička v Ostravě - Petřkovicích, se začal psát v roce 1990. Chléb od Veličky se stal nedílnou součástí ostravských domácností, především kvůli jejich široké síti dodavatelů, kterých je momentálně kolem stovky. V nabídce pekárny mohou zákazníci najít několik druhů chleba, od klasického, přes škvarkový, slunečnicový, žitný až po víkendový, který se peče na objednávku. Klasického Petřkovického bochníku Pekárně Velička vyrobí asi 5000 kusů měsíčně. Zajímavostí je i skoro čtyřkilový chléb, který je podle majitelů vhodný především na oslavy a různé akce.

Pekárna dříve vlastnila několik malých prodejen v Ostravě. Teď už se soustředí na prodejnu, která je součástí jejich pekárny v Petřkovicích. „Rozhodli jsme se, že postupně všechny pekárny zavřeme a budeme se soustředit především na naši pekárnu, místní prodejnu a dodavatele,“ vysvětluje spolumajitel pekárny Jindřich Velička.

Velký problém zde vnímají i v zájmu o pekařské řemeslo, s čímž souhlasili i v předchozích pekárnách. „Lidem se už zkrátka nechce v tomto odvětví pracovat. Brigádníky hledáme stále, ale většinou se ozve málo lidí, nebo práci na poslední chvíli odřeknou,“ dodává Velička.

TIP DENÍKU:

Petřkovický (800 g) za 46 Kč

Žitný chléb (750 g) za 50 Kč

Pekařství Velička

U Sokolovny 140,

725 29 Ostrava-Petřkovice

Otevírací doba: 6-17 hodin (všední dny) v sobotu 6-10 hodin

www.pekarstvi-velicka.cz