Zájem o to, jaký jídelníček právě psům a kočkám nabídnout, je tématem debat mezi sousedy i na sociálních sítích. Často však kolují různé mýty a nepřesnosti. Jak tedy pro naše čtyřnohé přátele vybrat to správné krmivo? Podle čeho se v záplavě nejrůznějších značek a údajů na obalech řídit? A co zvolit – granule nebo konzervy?

Etiketa řekne víc než reklama

Televizní spot a líbivá hesla nejsou všechno. Každý chovatel by se měl o složení stravy pro svého psa či kočku důsledně zajímat a číst údaje, které musí výrobci povinně uvádět na obalu. „Základní informace je, zda se jedná o krmivo kompletní, tedy se vším, co pes nebo kočka potřebuje ke zdravému vývoji a životu, anebo krmivo doplňkové,“ vysvětluje Vítězslav Čajka, produktový manažer Mountfieldu. Ve výčtu musí být deklarovány všechny suroviny, které byly při výrobě použity, a to v sestupném pořadí podle míry jejich zastoupení.

Na prvních místech tedy figurují ty, kterých je v krmivu nejvíc. Povinně se uvádí obsah bílkovin, tuku, vlákniny, vitaminů A, D3, E, vápníku, fosforu a mědi. A také tzv. popela, jehož by mělo být v průměru do 8 %. Nejde však o skutečný popel přimíchaný do krmiva. Hodnota ukazuje, kolik špatně stravitelných anorganických složek by zůstalo po úplném spálení granulí. Naopak, množství sacharidů není legislativně zakotveno.

Trik s obilovinami

Čím podrobnější a konkrétnější je popis jednotlivých složek, tím lépe. Superprémiová krmiva, většinou přesně popisují obsah jednotlivých druhů masa, případně jasně definují použité obiloviny. „Taková informace je pro zákazníky důležitá i proto, že pes může na konkrétní složky potravy trpět alergií,“ doplňuje Vítězslav Čajka. Pozor bychom si měli dávat na trik některých výrobců, kdy určitou surovinu uvedenou vícekrát v různých podobách na sestupných místech, přičemž v součtu by se dostala na místo první. To se týká nejčastěji obilovin nebo sóji. Zajímat by nás měl i celkový obsah proteinů a tuků v krmivu. Platí, že zvířatům více vyhovují ty, které jsou živočišného původu.

Granule nebo konzervy?

To je otázka, kterou řeší prakticky každý chovatel psa nebo kočky. Začněme u suché stravy. Granule jsou hodně oblíbené. Vyjdou levněji, snadno se skladují i dávkují a vydrží i po otevření obalu dlouho čerstvé. Jsou ovšem suché; obsahují maximálně kolem 10 procent vody, takže zvíře musí mít vždy na dosah misku s čistou vodou. Mokrá strava, tedy krmivo v konzervách, má jednu velkou přednost, zvířatům lépe chutná. Konzervy totiž obvykle obsahují vyšší podíl masa a vody. Po otevření je však musíte skladovat v lednici a rychle spotřebovat.

Granule pro kočky Kočky jsou více než psi závislé na příjmu živočišné potravy. K životu potřebují nutně maso, které využívají jako hlavní zdroj energie. Navíc jsou prapůvodem z pouště, čemuž odpovídá i jejich nižší vnímání pocitu žízně. V přírodě jim většinou stačí voda obsažená v kořisti, takže z vyráběných krmiv jsou kočce bližší konzervy a kapsičky. Ale zdravou kočku můžeme krmit i granulemi, jen musí mít neomezený přístup k misce s čistou čerstvou vodou. A občas jí můžeme trochu přilepšit třeba mokrou kapsičkou.

Jak dávkovat?

U dospělých psů a granulí střední kvality můžete počítat přibližně s 200 g krmiva na 10 kg hmotnosti psa na den. Dávky kompletního mokrého krmiva váží kvůli obsahu vody podstatně víc, v průměru 600 gramů na 10 kilogramů hmotnosti psa na den. Kočičí porce jsou tři až pětkrát menší. Jde ovšem o hodnoty velmi přibližné, kvalitnějšího krmiva totiž stačí dávat skoro o polovinu méně.