Hudební festival Colours of Ostrava 2019 v Dolní oblasti Vítkovice, 17. července 2019 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pozor, v neděli 10. července ve 23.59 končí předprodej za výhodnější ceny, pak jsou vstupenky od 11. července k dostání pouze na místě za vyšší cenu. 22. června bylo k dispozici už jen 15 % vstupenek. Děti do 140 cm mají vstup zdarma. Nad 140 cm a do dovršení 15 let věku (v den zahájení festivalu) je cena čtyřdenní vstupenky 1 000 Kč. U info stánku před vstupem do areálu můžete za vratnou zálohu 500 Kč půjčit sluchátka pro své dítě. Senioři nad 65 let mají v sobotu 16. července vstup zdarma.

Výměna vstupenek

Abyste ušetřili čas, můžete si kromě samotného areálu vyměnit vstupenku za festivalovou pásku předem také v Ostravě, Brně a v Praze. Výměna festivalové pásky je možná pouze osobně, takže nemůžete pásku vyměnit pro nikoho jiného. Dobití festivalové jízdenky je možné v Ostravě.

Ostrava:

Naproti hlavnímu nádraží - výměna vstupenek za festivalový pásek na ruku, akreditace hostů a VIP hostů, dobití festivalové jízdenky:

Pondělí 11. 7. 2022, 14.00 – 20.00 hodin

Úterý 12. 7. 2022, 14.00 – 20.00 hodin

Středa 13. 7. 2022, 9.00 – 19.00 hodin

Praha:

Rock Point - prodejna, Martinská 2, 110 00 Praha - Staré Město, Praha - výměna vstupenek za festivalový pásek na ruku (včetně VIP vstupenek):

Pondělí 11. 7. 2022, 14.00 – 18.30 hodin

Úterý 12. 7. 2022, 14.00 – 18.30 hodin

Středa 13. 7. 2022, 10.00 - 15.00 hodin

Brno:

Rock Point - prodejna, Josefská 25 / Masarykova 33, Brno, 602 00 - výměna vstupenek za festivalový pásek na ruku (včetně VIP vstupenek):

Pondělí 11. 7. 2022, 14.00 – 18.30 hodin

Úterý 12. 7. 2022, 14.00 – 18.30 hodin

Středa 13. 7. 2022, 10.00 - 15.00 hodin

Výměna vstupenek v areálu festivalu:

Pondělí 11. 7. 2022, 14.00 – 20.00 hodin

Úterý 12. 7. 2022, 14.00 – 20.00 hodin

Středa 13. 7. 2022, 12.00 – a dále po celou dobu otevírací doby