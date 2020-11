Skupina ČEZ aktuálně provozuje největší síť veřejných dobíjecích stanic v ČR s více než 240 stojany, z toho je přes 180 rychlodobíjecích. Historicky poprvé v období od ledna do konce září načerpaly elektromobily v této síti celkem více než dva miliony kWh bezemisní energie.

"Do baterií elektromobilů čerpajících bezemisní energii v síti stojanů ČEZ po celé České republice nateklo za letošních prvních devět měsíců celkem 2,04 milionu kWh elektřiny. Stejné množství naplní až po okraj akumulátory 56 692 vozů VW eGolf s kapacitou baterie 36 kWh nebo znamená dostatek paliva pro 340 cest kolem světa," říká mluvčí ČEZ Vladislav Sobol. Podle něj jde již nyní o překonání hodnoty 1,9 milionu kWh odebraných elektrickými auty za celý rok 2019.

V České republice je aktuálně registrováno téměř 5000 elektromobilů, jen letos do konce září přitom přibylo více než 1700 e-aut.

Severní Morava a Slezsko

V Moravskoslezském kraji ČEZ aktuálně provozuje 30 veřejných dobíjecích stanic (z toho 18 rychlodobíjecích). Kromě krajské metropole Ostravy jsou také Bohumíně, Frýdku-Místku, Karviné, Třinci a na dalších místech. Letos do konce září řidiči e-aut na těchto stanicích odebrali celkem 89 260 kWh ekologické energie, tj. palivo na 15 cest kolem světa).

Za stejné období loňského roku, kdy ČEZ provozoval v Moravskoslezském kraji 23 stojanů, řidiči odebrali celkem 66 377 kWh. Meziročně tak odběry na stojanech ČEZ v Moravskoslezském kraji vzrostly o více než 34 %.

V Moravskoslezském kraji e-auta nejčastěji dobíjela v lokalitách Kaufland Vítkovická a OC Frýda Frýdek-Místek.

„Letošní rok je velmi specifický, přesto věříme, že na konci prosince překonáme hranici 2,5 milionu načerpaných kWh. Je to další důkaz, že elektromobilita se prosazuje i navzdory všem těžkostem doby,“ komentuje zatím úspěšný rok pro společnost manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Zajímavosti od dobíječek v Moravskoslezském kraji

- hitparádě stanic podle odběrů dominovaly stojany v lokalitách Kaufland Vítkovická a OC Frýda Frýdek-Místek



- nahoru šel celkový počet dobíjení: zatímco loni od ledna do září byly stojany ČEZ v permanenci 5 536krát letos to bylo v 6 904 případech



- oproti minulým letům, kdy průměr energie načerpané při jednom dobití postupně klesal, je zatím letos vše jinak: namísto loňských 12 kWh letos řidiči v průměru načerpali 12,9 kWh



- růst opět táhly především rychlodobíjecí stanice ABB umožňující rychlé i standardní dobíjení a schopné díky svému výkonu 50 kW doplnit v rychlém režimu většinu kapacity baterií většiny elektromobilů za desítky minut; od ledna do září na nich elektromobily načerpaly více než 90 % veškeré elektřiny odebrané v síti dobíjecích stanic ČEZ



- řidičům čerpajícím energii v síti veřejných stojanů garantuje ČEZ odběr skutečně bezemisní energie – a to díky certifikaci původu elektřiny z obnovitelných zdrojů operátora trhu OTE

Driver portál a RFID karta

Při využívání celé sítě dobíjecích stanic ČEZ se uživatel před dobíjením identifikuje zákaznickou RFID kartou. Řidičům elektromobilů ale také stačí mít staženou aplikaci FUTUR/E/GO, která spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů.

"Zákazníci ČEZ mají na výběr z více tarifů. Tři tarify obsahují „předplacenou“ složku, která zákazníkovi zajišťuje nižší cenu za kWh dobité energie. Čtvrtý tarif „Pay as you go“ je určen pro zákazníky, kteří se nechtějí nijak vázat a platí skutečně jen za odběr v daném měsíci. V nabídce je samozřejmě i dobíjení pro neregistrované zákazníky, kteří platí za každé jednorázové dobíjení - více zde.