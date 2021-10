Od roku 2018 proběhlo v Ostravě již šest Akademií zaměřených na datovou analýzu, programování v Javě a testování. Kromě Digitální Akademie pořádá Czechitas také různé jednodenní workshopy či dlouhodobé kurzy v rozličných oblastech IT a různých úrovních pokročilosti. „Máme kurzy jak pro širokou veřejnost, můžete se zdokonalit například v používání Excelu, tak i specifičtější nabídku, rádi vás naučíme jak si vytvořit web nebo e-shop, objevíte s námi různá zákoutí marketingu nebo začnete třeba programovat,” vysvětluje manažerka ostravské pobočky Mária Falterová.

Jednotlivé oblasti a předměty Akademií se aktualizují podle současných potřeb trhu práce. „Chceme co nejvíce podpořit ženy v technických dovednostech a posílit jejich konkurenceschopnost,” říká Mária Falterová z ostravské pobočky Czechitas, která kurzy pořádá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.