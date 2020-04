Za týden chtějí v dětských domovech v Havířově-Podlesí, Ostravě-Hrabové, Opavě, Slezské Ostravě a Fulneku vyrobit šest tisíc roušek, které pošlou školám určeným pro péči o děti zdravotníků, hasičů a policistů, ale i do dalších míst, kde jsou roušky potřebné.

„Z dětských domovů se kvůli bezpečnostním opatřením staly uzavřené mikrosvěty. O to náročnější práci mají v těchto dnech zaměstnanci domovů. Kromě nepřetržité péče o děti a organizování volného času pomáhají dětem s učením. Upřímně obdivuji všechny, kteří se k tomu všemu ještě navíc pustili do šití roušek. Často pomáhají i děti, což je skvělé,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

Například v Dětském domově Loreta ve Fulneku se do šití roušek zapojily 4 pedagogické asistentky.

„Kolegyňky jsou velmi šikovné, část roušek už dokonce roznesly do fulneckých lékáren, na policejní stanici nebo do domova důchodců. Děti pomáhají po skupinkách, hlavně žehlí látky, špendlí záhyby a hotové roušky balí do tašek. Do práce je nenutíme, kluci a holky pomáhají, jen když chtějí. Někteří mají velkou radost, protože se cítí užiteční,“ uzavřela ředitelka Dětského domova Loreta Renata Malinová.