„Naše obec je tak pěkná právě proto, že se její velikost a zapojení do krajiny přirozeně utvářely stovky let. Je v zájmu nás místních i rekreantů, aby Dolní Moravice zůstala tím, čím je dnes,“ uvedl starosta Dolní Moravice Pavel Kopeček.

V Dolní Moravici otevřeli Skanzen Jesenicka

„Někteří chataři, co k nám jezdili spoustu let, byli z toho návalu turistů v posledních letech tak nešťastní a otrávení, že své chaty raději prodali. Asi to nebyl jediný důvod. Na prodej chat tlačí také rostoucí cena nemovitostí. Je to neuvěřitelné, do jakých závratných výšek se šplhá cena rekreačních objektů v Jeseníkách. Třeba zahrádka s malou chatkou, co vypadá jak někde v zahrádkářské kolonii, se tady nedávno prodala za 4,7 milionu. Tak dnes lidé investují,“ popsal situaci na trhu nemovitostí starosta Dolní Moravice Pavel Kopeček.

Developeři hledají skulinu

Obec před živelným bujením turistického ruchu chrání územní plán, ale developeři se v něm neustále snaží najít skulinku nebo právní kličku. Změny územního plánu spojené s regulováním nové zástavby vůbec nejsou snadné.

Co je to za křik? To se páří poštolky, takto to vypadá na zámku v Janovicích

„Chci aby se u nás investovalo, ale nacvakat sem co nejvíc hotelů a penzionů ničemu nepomůže. Není problém vydělávat velké peníze, pokud tady chceme žít jako na sídlišti. Tam se taky tísní spousta lidí, kterým chybí parkovací místa a infrastruktura nestíhá. Máme tu kopec, kde by klidně mohla být lanovka. Dokonce už to bylo naplánované, jak z dolní stanice na začátku Nové Vsi vyveze nahoru běžkaře, sjezdaře i pěší turisty. Byly tam navržené také vleky. Turistický ruch v masovém měřítku? To ne, tudy cesta nevede. Nová Ves je pěkná a oblíbená, protože je malá, a tak to zůstane,“ vysvětlil starosta Kopeček, proč obec nestojí o lanovku a další vleky.

Stavět, ale rozumně

Obec Dolní Moravice má zásadu povolovat stavbu nových chat jen v místech, kde je příjezdová cesta s dostatečnou kapacitou a adekvátní infrastruktura.

Pradědova galerie řezbáře Halouzky láká do Jiříkova

„Nestojíme o hotelové komplexy někde v krajině mezi remízky. Těch pár staveb na sporných místech už se dojede, ale aspoň je trochu omezíme regulovanou výškou střechy a půdorysem. Našim ideálem je jedna chata, na kterou jezdí jedna rodina. Taková rekreace nezatíží naše komunikace a svoz odpadů jako hotel s permanentním přijížděním a odjížděním hostů pořád dokola. Starostové okolních obcí už mají ve svém katastru pár lokalit, kde není možné svážet odpadky, protože tam větší popelářské auto prostě neprojede,“ vysvětlil starosta Kopeček princip přiměřenosti.

Spolupráce se zemědělci

Protože Dolní Moravici obklopují louky a lesy, je pro obec důležité najít společnou řeč se zemědělci, kteří jsou jako majitelé pozemků také často vystaveni developerským tlakům.

Romantická noc v oblacích aneb Praděd láká nejen lovce rekordů

„Chceme mít férové vztahy s těmi, kteří na okolních pozemcích zemědělsky hospodaří. Ani správný sedlák neprodává půdu za účelem rychlého zisku. Jak jednou obecní nebo zemědělský pozemek prodáme nebo necháme zastavět, tak už si nový nikdy nevyrobíme,“ popsal starosta Kopeček proč je pro obec důležité udržovat dobré vztahy se zemědělci. Samozřejmě není problém poskytnout pozemek na dvě nebo tři chatičky tam, kde to umožňuje příjezdová cesta a inženýrské sítě.

Plánují systém regulace dopravy

Aby Dolní Moravice při plánování svého rozvoje měla k dispozici tvrdá data, pořídila si radary, které dokážou spočítat auta a vyhodnotit dopravní zátěž konkrétní lokality nebo komunikace.

Rozložili Kolbovy kostelní varhany

„Zajímalo nás, kolik aut k nám přijede zkratkou z Rýmařova Harrachova přímo na Malou Morávku. Nejen ve svátky, ale denně tam projede 2300 aut. Nová Ves, měřeno mimo sezonu, to je 762 aut denně. O prázdninách tam přijíždí auto za autem. Trochu tam situaci zlepšila opravená silnice, ale stejně musíme zavést nějaký regulační systém, aby se tam místním i chatařům žilo lépe. Aby nevznikal přetlak návštěvníků stylem hlava na hlavě. Odbavovací elektronický systém na parkovišti pod rozhlednou by třeba mohl dát výstrahu řidičům dole, ať nejezdí nahoru, protože parkoviště hlásí plno,“ uzavřel starosta Dolní Moravice vizí regulace dopravy a parkování.