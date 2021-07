„Kompletní revitalizaci Domova Březiny plánujeme už dlouho, zlepší se díky ní životní podmínky klientů i celková atmosféra v domově. V nově postavených čtyřech pavilonech budou klienti žít hlavně formou komunitního bydlení, v každé komunitě bude 9 až 12 uživatelů, kteří budou žít ve 43 jednolůžkových pokojích a 21 pokojích pro dva. Komunitní bydlení považuji za možná nejvhodnější způsob života v domovech se zvláštním režimem. Lidé si v menších skupinkách snáze vytvoří vazby, umí si lépe organizovat čas a třeba najít způsob, jak si dohromady nebo v menších skupinkách užívat volné chvíle,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že z každé komunity bude bezbariérový přístup do venkovního prostoru zahrady nebo atria. Komunity budou navíc vzájemně propojeny prosklenou chodbou a budou napojeny na část domova určeného pro volnočasové aktivity, stravování a také na stávající pavilony.

„Nové pavilony budou postavené jako takzvané pasivní domy. To znamená, že budou energeticky úsporné nejen díky stavebnímu řešení, ale i díky jejich technologickému vybavení. Všechny obytné části pavilonů budou navíc natočené na sluneční strany, tedy na východ, jih a západ. Věřím, že to vše našim klientům vytvoří velmi příjemné podmínky pro bydlení,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Demolice dvou starých pavilonů a výstavba čtyř nových objektů je první částí celého projektu. Jeho druhá část se týká rekonstrukce správní budovy a dvou dalších původních pavilonů domova.

Malý zázrak…

„Rekonstrukce původních objektů Domova Březiny výrazně sníží jeho energetickou náročnost. Budovy budou zatepleny, čekají je i další stavební úpravy, které budou architektonicky navazovat na návrh sousední novostavby čtyř pavilonů. Domov dostane také nový stravovací provoz včetně gastrotechnologií, projekt zahrnuje i vnitřní vybavení pavilónů,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

„S nadsázkou bych mohl říct, že se stal malý zázrak. Dlouhou dobu jsme po rekonstrukci domova volali, doufali jsme v ni. A je to tady. Uvědomuji si, jak náročná a obrovská investice to pro kraj je. Proto bych rád celému vedení Moravskoslezského kraje poděkoval za vstřícnost a nasazení, se kterým se celý projekt připravoval,“ řekl ředitel Domova Březiny Pavel Zelek a dodal, že se na začátku června kvůli rekonstrukci všichni klienti i zaměstnanci domova přesunuli do orlovské nemocnice, kde zůstanou po celou dobu rekonstrukce. Vrátí se až do hotového revitalizovaného domova.

Realizaci investice provede společnost Beskydská stavební, projektantem a autorským dozorem první části projektu je MR Design CZ, u druhé části projektu, tedy u rekonstrukce stávajících objektů, je to společnost DUPLEX, činnost technického dozoru a koordinátora BOZP vykonává společnost CITY INVEST OSTRAVA.

„Veškeré náklady revitalizace domova se budou pohybovat kolem čtvrt miliardy korun. Finančně náročnější bude její první část, tedy demolice starých objektů a následná výstavba nových pavilonů. Přijde na 210 milionů korun. Moravskoslezský kraj uhradí ze svého rozpočtu 160 milionů, zbytek jsme získali z Evropské unie. Rekonstrukce starších budov bude stát přes 51 milionů, které se čtyřmilionovým příspěvkem z Evropy půjdou z krajského rozpočtu. V sociální oblasti jde o jednu z největších krajských investic,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania s tím, že evropské prostředky kraj získal z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.