„Trh elektrických koloběžek se každým rokem značně zvyšuje. Oproti kolům, nebo klasickým koloběžkám, mají tu výhodu, že se člověk dostane z místa A do místa B, aniž by se zapotil,“ konstatuje Strnad, který v Eco Vehicle nabízí elektrokoloběžky v ceně 14 990 až 209 990 korun. Ty nejprodávanější se pohybují od čtyřiadvaceti do osmdesáti tisíc.

Zájem stále roste

Zatímco elektrokoloběžky používají lidé spíše jako dopravní prostředek a přibližovadlo, ty klasické se využívají jak pro zábavu i pro sport. Podle Jana Bordovského z prodejny Koloběžkárna.cz ve Slezské Ostravě jsou často doporučovány i lékaři.

„Klasické koloběžky volí lidé, kteří chtějí alternativu ke klasickému kolu. Chtějí se hýbat nebo i přímo sportovat, hubnout, často jim koloběžku také doporučují lékaři například na problémy se zády nebo po operacích kloubů. U elektrických koloběžek se jedná o praktické přibližovadlo do města, které plní čistě praktickou funkci a jejich zákazníci patří obvykle k těm mladším. Určitě to nesouvisí například s leností, elektrokoloběžky mají prostě jinou roli,“ vysvětluje Bordovský.

Požár elektrokoloběžky v Ostravě si vyžádal evakuaci více než třiceti osob

Prodejna se specializuje především na sportovní koloběžky a jejich prodej nad těmi elektrickými stále převažuje. Bordovský však přiznává, že zájem o ně prudce roste. „Většinou se ale jedná o naprosto odlišné typy zákazníků,” dodává prodejce, který v elektrokoloběžkách vidí i negativa. Velkým problémem jsou podle něj například vysoké ceny banálních servisních úkonů jako je výměna pneumatiky, což souvisí s velkým množstvím nekvalitních značek z Asie, které mají krátkou životnost a jsou zátěží pro životní prostředí.

Bezpečnost pokulhává

Ačkoliv jsou elektrokoloběžky často vnímány negativně, především kvůli bezpečnosti, prodejci apelují na nošení bezpečnostních prvků už při prodeji. „Bezpečnost je pro nás prioritou. Nejen že říkáme našim klientům, aby nosili helmu a ideálně i chrániče, ale přes sociálně sítě navíc edukujeme pomocí videí ze života. Zkrátka jim ukazujeme, proč jsou tyto bezpečnostní prvky důležité,“ vysvětluje jednatel Eco Vehicle.

Další vážně zraněný na elektro koloběžce, tentokrát ve Vratimově

Každý majitel koloběžky nebo elektrokoloběžky je povinen dodržovat stejná pravidla, jako pro jízdu na jízdním kole. To platí i v případě, který je na tomto dopravním prostředku v ulicích k vidění stále častěji - jízda rodičů s dětmi na jedné elektrokoloběžce. „Na jízdu více osob na elektrokoloběžce se vztahují stejná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích jako pro cyklisty. Jedná se tedy o přestupek, za který lze uložit příkazem na místě pokutu až 2000 korun,“ vysvětluje mluvčí policie Kateřina Kubzová.

Právě kvůli bezpečnosti jsou elektrokoloběžky zakazovány na mnoha místech v Evropě. V samotné Ostravě došlo v loňském roce k jejich zákazu v centru města. V současné době také rezonuje i možnost, že by si majitelé elektrokoloběžek měli od ledna 2024 zařídit i havarijní pojištění.