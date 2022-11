Nadšená zakladatelka klubu Všesmír v Novém Jičíně věří, že si ho lidé oblíbí

Technologie prošla dlouhodobým vývojem, investice se blíží k 70 milionům korun. Konečná fáze vývoje Kapsle v kapsli trvala asi rok a půl. „Po prvních testech můžeme říci, že linka vyprodukuje minimálně sedmdesát tisíc kapslí za hodinu. Jedna váží necelý gram, to je zhruba 70 kilogramů za hodinu. Favea běží ve dvou směnách, pět dnů v týdnu,“ pokračovala Martina Pavlová.

Stovky kilogramů denně

Podle Lukáše Černáka, manažera výrobního oddělení, lze při dvousměnném provozu vyrobit asi 500 až 700 kilogramů kapslí denně. „Záleží na povaze látek a složení produktu, ale minimálně půl tuny denně je reálné číslo,“ uvedl.

„V čem jsme unikátní, je to, jakou formou a cestou věci kombinujeme. Ta linka je prototyp, je dělaná na míru, přesně jak jsme chtěli, a jiní výrobci to tak neudělají. Je to unikátní v celosvětovém měřítku,“ podotkla ředitelka Martina Pavlová.

Technologie je podle jejích slov silná nejen v kombinaci látek, ale i v řízeném uvolňování v těle. „Člověk si vezme ráno jednu kapsli, ale pokud je v ní také látka, která se má uvolnit až v odpoledních nebo večerních hodinách, tak se tak stane,“ ubezpečila Martina Pavlová s tím, že v jedné kapsli může být 15 až 20 účinných látek. Ať už sypkých nebo kapalných, i ve vzájemné kombinaci například oleje a prášku.

Firma Favea v současné době vyrábí pro severské země, Německo a také má obchodního partnera, který operuje současně ve dvaceti zemích v Evropě. Má necelou stovku zaměstnanců, přičemž zhruba osmdesát procent tvoří ženy. (ipa)