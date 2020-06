Dálková doprava se postupně vrací do stavu jako před koronavirem, a tak se nabídka spojení každý týden rozrůstá. „Na spuštění mezinárodních spojů pracujeme postupně. Pokud se lidé v létě k cestování vrátí a bude o mezinárodní spoje zájem, máme v plánu další destinace přidávat v návaznosti na poptávku a prodeje stávajících spojů,“ říká mluvčí FlixBusu Martina Čmielová.

FlixBus nyní obnovuje první mezinárodní spojení z Ostravy. Od 18. června autobusy vyjedou čtyřikrát týdně do Katovic a Krakova, nočním spojem se cestující dostanou také do Mnichova.

Z centrálního autobusového nádraží v Ostravě odjíždějí autobusy do Polska od soboty do úterý v 7:45 s příjezdem v 9:05 do Katovic a 10:15 do Krakova. Na cestu zpět autobusy vyjedou od čtvrtka do neděle v 19:00 z Krakova a ve 20:15 z Katovic s příjezdem ve 21:35 do Ostravy.

Spoj dále pokračuje přes Brno a hlavní město do Mnichova, autobus odjede v 21:35 z Ostravy s naplánovaným příjezdem do Mnichova v 8:00. Z Mnichova pak do Ostravy v 21:15 s příjezdem do Ostravy v 7:45. Obnovené spoje jsou již v prodeji na webových stránkách dopravce.

Na palubách zelených autobusů stále platí bezpečnostní opatření, v rámci kterých je potřeba cestovat s rouškou a před nástupem na palubu si dezinfikovat ruce. „Naší hlavní prioritou zůstává bezpečnost zákazníků i řidičů. Nové bezpečnostní pokyny proto zůstávají v platnosti až do odvolání,“ dodává Čmielová.