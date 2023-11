Bezmasá jídla, zeleninové saláty, ryby, kvalitnější i celozrnné pečivo, jogurt, ovesné kaše, vlastní pekárna a cukrárna. Pestřejší stravou a kvalitnějšími surovinami si havířovská nemocniční jídelna už téměř dva roky "hýčká" pacienty i zaměstnance.

Reportáž o Nemocnici Havířov, která se rozhodla pro lepší stravování, 7. listopadu 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Na začátku loňského roku se nemocnice v Havířově rozhodla změnit skladbu jídelníčku a po necelých svou letech se to ukazuje jako krok správným směrem. Gastroprovoz havířovské nemocnice je tak vlaštovkou, která sice ještě „jaro nedělá“, nicméně ukazuje ostatním, kudy a jak jít po cestě, na jejímž konci je spokojený strávník. A to jak pacient, tak zaměstnanec.

Za vším stojí šéfka stravovacího provozu Pavlína Vránová, která v oboru pracuje dlouhé roky a jak říká, práce a hlavně vaření ji stále baví. „Přiznávám, že pro vaření mám úchylku, ale hlavně jsem se nemohla dívat na to, jakou stravu nabízí nemocnice pacientům v 21. století,“ popisuje žena, která s podporou vedení nemocnice od základu „překopala“ sortiment nabízené stravy. Nutno dodat, že podmínkou bylo, vejít se do předepsaných finančních norem.

Změna začala u snídaní. Namísto obyčejného rohlíku s máslem, taveným sýrem či marmeládou si dnes pacienti mohou vybrat mezi ovesnou kaší či jogurtem s cereáliemi, ovocem a medem a obloženým talířem, kde najdou kvalitní pečivo, šunku, sýr, hodně zeleniny i vejce.

Oběd – výběr ze tří možností

Je krátce před jedenáctou a my nahlížíme do přípravny jídel, kde je pořádný cvrkot. Není divu, denně tu uvaří 1200 jídel. Havířovská nemocnice zásobuje obědy také Vítkovickou nemocnici.

Okolo pohyblivého pásu, po kterém jedou talíře, je deset, možná dvanáct žen, které připravují jednotlivé porce. Maso, příloha, zeleninová přízdoba. Nechybí misky s rajčatovým salátem či malými okurkami, všechny porce se připravují „na míru. Na konci shluku stolů a várnic stojí nutriční terapeutka, což je místní výstupní kontrola. Přes ní musí projít každá vydaná porce.

Kvalitu jídla a správnou recepturu má na starosti kuchař Miroslav Staněk. Je to on, kdo vše schvaluje. „Protože stále přidáváme nová jídla, receptury upravujeme a ladíme. Stále častěji se na talířích objevují ryby, saláty, hodně zeleniny, ale zkoušíme třeba i mořské řasy. Lidé si na to musí zvyknout,“ říká Stanek, který prý preferuje českou kuchyni. „Snažíme se ji lidem nabízet, ale trochu jinak. Všichni znají vepřo, knedlo, zelo, ale zrovna to není jídlo do nemocnice,“ směje se.

Vedoucí stravovacího provozu připomíná, že k obědu denně nabízí výběr ze tří jídel, z toho jedno bezmasé. Nebrání se prý novinkám, prostor dostávají i sezonní jídla a tipy na zajímavé recepty od známých či z internetu. Pacientské a zaměstnanecké jídelní lístky jsou stejné, aby se to v kuchyni dalo zvládnout.

„Každopádně dbáme na to, aby obědy měly dostatek zeleniny, aby porce splňovaly hodnoty vlákniny, ale aby jídlo také ladilo oku,“ dodává. Které jídlo patří k nejoblíbenějším? „Je to různé, ale u zaměstnanců je to svíčková a řízek. Všichni chtějí jíst zdravě, ale když jim nabídnete toto, tak po tom sáhnou,“ usmívá se Pavlína Vránová.

Změny někoho trochu bolely

Přerod systému a nabídky jídel nebyl jednoduchý. Neobešlo se to beze změn v kuchyni. „Klasické porodní bolesti, které doprovázejí každou změnu. S některými zaměstnanci jsme se rozloučili, protože se nehodlali přizpůsobit. Trvalo zhruba půl roku, než si všechno sedlo, ale teď je to zaběhnuté. Věřím, že i personál kuchyně je spokojenější, když vidí, že pacientům i zaměstnanců chutná,“ vypráví Vránová.

Nespokojených je prý minimum. A pokud se mezi pacienty objeví připomínky, řeší je nutriční terapeutka, která s pacientem složení stravy a případné změny probere.

Dnes v nemocničním gastroprovozu pracuje skoro 40 lidí, z toho deset kuchařů a několik nutričních terapeutek. Zbytek je pomocný personál.

Kuchyň zatím bez celebrit

Že by se nemocniční kuchyně zviditelnila ve virtuálním prostoru, o tom se prý sice uvažuje, ale zatím na to nedošlo. „Asi mluvíte o tom, jak v olomoucké fakultní nemocnici vařil Přemek Forejt, který je známý ze soutěže Masterchef, že? Taky jsme nad tím přemýšleli, máme několik tipů na kuchaře z místních známých podniků, ale zatím nic napevno domluveno není,“ říká šéfka havířovského nemocničního stravovacího provozu Pavlína Vránová.

Jak změny v jídelníčku havířovské nemocniční kuchyni vnímají pacienti, ví personál kuchyně nejen přímo od pacientů či zaměstnanců, ale sleduje také ohlasy na sociálních sítích. „To je dobrá zpětná vazba. Když jsme na našem Facebooku umístili video se snídaněmi, které u nás podáváme, mělo 58 tisíc zhlédnutí za pár dní. A já pak měsíc odepisovala různým nemocnicím, které zajímalo, jak to tady děláme,“ vzpomíná Pavla Vránová.

„Revolucí“ ve způsobu stravování vzbudila havířovská nemocnice zájem u kolegů napříč celou republikou. „Je to tak. Občas k nám takzvaně „na čumendu“ přijedou lidé z jiných nemocnic, kde se o nás dozvěděli. Byli tady už z pražské nemocnice Na Homolce, z Blanska nebo z Nového Města na Moravě. Zjevně jsme pro ně inspirací, ale opravdu nevím, zda už někdo ty změny realizoval,“ říká Vránová.

Přijdou další vylepšení

Na otázku, zda je ještě co zlepšovat, šéfka gastroprovozu odpovídá, že má ještě několik nápadů. Prozradit je ale nechce. I když některá plánovaná vylepšení přece jen "pustí".

První z nich se zrodilo jako reakce na ohlas maminek z porodního oddělení. To je v posledních letech mezi nastávajícím matkami velmi oblíbené a do Havířova jezdí rodit ženy dokonce až ze Slovenska. „Jestli je to kvůli stravě, to nevím, ale snad na tom má aspoň zčásti zásluhu naše snažení,“ usmívá se Pavlína Vránová. Dodává, že po dokončení rekonstrukce bude v porodnici k dispozici i kuchyňka, kde kuchař maminkám na přání připraví na snídani omeletu, panini nebo něco podobného.

Změnu si vyžádaly také pacientky z léčebny dlouhodobě nemocných a z geriatrie, které se drží svých snídaňových chutí a zvyků. „Některé pacientky nechtějí na snídani zeleninu ani ovesné vločky, ale preferují stále něco sladkého – vánočku nebo koláč. Takže od ledna budeme nabízet třetí chod, a to budou buchty, případně vánočka s máslem. Máslo sice k pečivu běžně nedáváme, ale sestry je na odděleních k dispozici mají, když si ho někdo vyložené přeje,“ vysvětluje Vránová.

Nabízet pacientům na snídani čerstvé buchty či koláče není problém. Gastroprovoz má také svou vlastní pekárnu, kde si peče koláče, frgály, štrúdly, nebo focacciu. „Sladkým pak zásobujeme i naše bistro Zdravíčko, kde je toto všechno ke koupi,“ uzavírá vedoucí nemocniční jídelny.