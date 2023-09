Výherní automaty byly dlouhé roky problémovou záležitostí s kriminálním a negativním sociálním přesahem. Města s ním dlouhé roky bojovala. Výsledkem je mnohde úplný zákaz hazardních her, někde jsou omezeny na minimum.

Jedním z prvních měst, které vyhlásilo boj gamblerství v rámci celé České republiky, byl Bohumín. To se psal rok 2005, kdy celoplošný zákaz ještě nebyl možný. V roce 2015 však město zakázalo hazard v celém městě celoplošnou vyhláškou.

„Bojovali jsme nejen s hazardem jako takovým, ale i s postojem ministerstva financí, s nímž vedlo soudní spor, stejně jako s provozovateli výherních automatů. Poslední soudní spor skončil až v roce 2023, čímž považujeme tento boj za vyhraný,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.

Po vzoru Bohumína se později vydala další města okresu – například Český Těšín, sousední Třinec anebo Havířov, kde je provozování hazardních her na území celého města zakázáno. „Na živé hry vydává licence ministerstvo financí a řídí se tím, jak se města staví k hazardu. Jelikož je hazard na území města zakázán, ministerstvo již nevydalo žádné licence na provozování živé hazardní hry na území Havířova,“ říká mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná.

Stejná situace je v Třinci. „U nás je hazard obecně závaznou vyhláškou zcela zakázán. O povolení hazardu, ani v omezené míře“, neuvažujeme. Aktuálně neevidujeme žádnou žádost na zřízení kasina v našem městě,“ řekl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

V Orlové je provoz hazardních her regulován. „Provozovat jej lze pouze v budovách nacházejících se mimo okruh vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu budov škol a školských zařízení, zařízení sociálních služeb, nemocnice, polikliniky, kostela či církevních zařízení.

„Město mělo v minulosti více provozoven hazardních her, které se postupně zredukovaly do nynější podoby. Jsme si vědomi společenské škodlivosti hazardních her, ale jejich nulová tolerance nic neřeší, protože gamblerství i loterie se postupně přesouvají do on-line prostředí,“ uvedla starostka města Lenka Brzyszkowská.

Karviná byla zprvu k hazardu tolerantní a ještě před zhruba deseti lety existoval seznam přibližně 90 podniků, kde automaty mohly fungovat. Postupně se však jejich počet redukoval a od roku 2018 ve městě platí vyhláška, která toleruje pouze podniky typu kasina. „O změně vyhlášky aktuálně neuvažujeme, upozorněni na to byli i zástupci dané společnosti,“ řekl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček.