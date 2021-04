Téměř dvojnásobné investice do zateplení, rozsáhlé opravy i zcela nové projekty. Třetí největší poskytovatel nájemního bydlení v Evropě, švédská společnost Heimstaden, plní svůj loňský slib, který dal při vstupu na tuzemský trh. Maximum svého zisku okamžitě reinvestuje do svých bytů.

Heimstaden v roce 2021 investuje do svých domů rekordních 1,5 miliardy korun. Ilustrační foto. Domy Ostrava-Kunčičky. | Foto: se svolením Heimstaden

Loni 200 milionů do zateplení, letos už skoro 350. Pro Heimstaden je to jedna z klíčových cest, jak snížit spotřebu energie i produkci CO2. „Jsme společností, která velmi dbá na dlouhodobou udržitelnost i ochranu životního prostředí. Snažíme se na to myslet při všem, co děláme. Jen v loňském roce jsme zateplili 1 100 bytů, letos to bude víc než patnáct set,“ říká generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj a dodává: „V roce 2020 se nám podařilo snížit emise CO2 o více než 1750 tun za rok a v letošním roce je snížíme celkem o 2800 tun.“ Tomu odpovídá až 35 pro-centní úspora energie v zateplených budovách.