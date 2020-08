Ostravská společnost High Lite Touring patří mezi největší firmy v Evropě, které technicky zajišťují velké koncerty a festivaly. Poskytují scény, ozvučení, světla i špičkově proškolený personál. Vinou koronavirové epidemie ale nyní firma stojí na pokraji propasti. Snaží se přežít. Většinu lidí musela propustit. Naděje, že se situace ještě letos pro kulturní akce zlepší, je malá. "Nevidím světlo na konci tunelu," řekl ČTK jednatel firmy Martin Duda.

Od garážové firmy spolupracující s jednou konkrétní metalovou kapelou se společnost vypracovala až k obratu přesahujícím 100 milionů korun. Tuto hranici Duda překročil loni poprvé. Z rekordního obratu se ale nyní rekordně ekonomicky propadl. Pokles odhaduje o 85 procent.

"Opatření proti covid-19 se pro náš segment jeví jako likvidační. Je určitě dobře, že mohou probíhat akce pro 1000 lidí, což pomůže nemalé části tohoto kulturního průmyslu. Bohužel, pro společnosti jako jsme my, které jsou opravdu velmi úzce specializovány na technické zajištění velkých akcí s celorepublikovým a evropským působením, to nenabízí takřka žádnou možnost seberealizace," řekl Duda.

Svou situaci přibližuje i ve sportovní terminologii. "Je to, jako byste za cenu ohromných investic vybudoval špičkový hokejový tým složený z nejlepších hráčů s nejlepším materiálovým a organizačním vybavením s tím, že s ním budete hrát NHL, KHL nebo minimálně extraligu," řekl. "Ale proto, že je covid, tak s ním budete hrát jen okresní přebor v Kopřivnici. Pro některé lidi by to asi bylo fajn a asi by se v Kopřivnici začalo chodit na hokej, ale dlouhodobě je to ekonomicky naprostý a neudržitelný nesmysl," doplnil Duda.

BEZ CELOSVĚTOVÉHO UVOLNĚNÍ BUDE SITUACE LIKVIDAČNÍ

Kulturní byznys je podle něj globalizovaný, a pokud se opatření neuvolní celosvětově, tak velké kapely nebudou jezdit na turné a nebudou halové koncerty a festivaly nikde na světě, což bude pro firmy, jako je High Lite Touring, ale i pro velké promotéry a velká auditoria naprosto likvidační.

"Snažíme se nyní udržet základní tým asi 30 lidí. Běžně pro nás přes největší sezonu pracuje až 80 lidí," řekl Duda. Dlouho věřil, že sezona začne v létě. Nezačala. Pak věřil v podzimní akce. "A taky to nevypadá, takže bohužel nevidíme světlo na konci tunelu," podotkl.

V minulých letech firma investovala desítky milionů korun do stavby nového sídla a skladů. Velkou část financovala úvěrem. "Momentálně máme v rámci vládního opatření u tohoto úvěru do konce října pozastavené splátky, ale co bude pak? Samozřejmě se budeme snažit rozběhnout alespoň nějaké aktivity, abychom mohli zase začít splácet, tak snad se nám to podaří," řekla Duda.

Státní pomoc jako pomoc příliš nevnímá. Státní podpůrné programy jsou podle něj udělány tak, že na ně jeho společnost nedosáhne. "Upřímně neznám osobně nikoho, kdo na něco dosáhl. Využili jsme jako firma jedinou státní podporu, a tou byl státní příspěvek na zaměstnance, kteří nemohou vykonávat kvůli vládním nařízením svoji práci. Bohužel, i tato je zatížena různými omezeními a obstrukcemi, takže například na mou osobu jsme dotaci nedostali, přestože jsem 15 let zaměstnancem vlastní společnosti a za tu dobu jsme na odvodech za mě odvedli státu přes čtyři miliony korun," řekl.

ŠPATNÉ JE TO VŠUDE

Ve špatné situaci se ale podle Dudy ocitl celý segment. "Naplno se ukázalo, jak stát a nemalá část veřejnosti vnímá, nebo spíše nevnímá tento kulturní průmysl. Je evidentní, že tito lidé vůbec netuší, že něco takového existuje. Znají nějaké kapely a zpěváky a možná nějakého pořadatele velkého festivalu a tím to končí," míní Duda. Mají podle něj pocit, že pořadatel vytáhne doma z garáže nějaké pódium a bedny, přijede kapela, zahrají, udělají mejdan, vydělají spoustu peněz a zase uklidí to harampádí do garáže.

"Realita je úplně jiná. Aby to mohlo proběhnout, stojí za tím práce mnoha tisíců lidí. Podle platformy Za živou hudbu je v Česku asi 130.000 lidí, kteří se tímto kulturním průmyslem živí. Jsou to odborné profese, jako zvukaři, osvětlovači, lidé od videa, kameramani, riggeři, grafici, produkční, a mnoho dalších profesí od bedňáků, plotařů, sanity, ochrankářů až po stánkaře a další.

"Pro těch 130.000 lidí je to práce, kterou živí sebe, své rodiny, budují dvacet let firmy, platí hypotéky, daně a po státu nikdy nic nechtěli a taky nikdy nic nedostali. Bohužel nejsou nikde organizováni, takže pro stát a nemalou část veřejnosti neexistují. A podle toho se k nim společnost chová," řekl Duda. Podle něj je vhodná příležitost pro vytvoření platformy s právní subjektivitou, která definuje a zaštítí tento sektor a bude odpovídající autoritou jak pro jednání s představiteli státu, tak pro šíření osvěty mezi veřejností.