Slavnostní akce se v Průmyslové zóně František zúčastnilo téměř tisíc hostů, mezi kterými byl předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil a další významné osobnosti. Nová továrna představuje investici, která svým významem přesahuje hranice České republiky.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič ve své video zdravici mimo jiné zmínil, že Česká republika se díky továrně M.E.S. zařadila mezi klíčové aktéry Evropské bateriové aliance: „Magna Energy Storage je ukázkový projekt, který pomáhá Evropě udržet si konkurenční výhodu v oblasti inovací a udržitelnosti a pomáhá také zvýšit její strategickou nezávislost. Výroba baterií je pro nás z důvodu přechodu na čistou energii a pro modernizaci průmyslu naprosto klíčová.“

M.E.S. a její baterie HE3DA jsou ve světě synonymem pro špičkové technologie v energetice. Tvoří revoluční a originální platformu s širokým využitím a především možnostmi energii efektivně a účinně skladovat. Bateriové články HE3DA jsou v současnosti určeny především pro sektor energetiky a průmysl, ale i pro domácnosti. Dokáží sloužit jako banka velkého množství energie za nízkou cenu, ovšem s vysokou bezpečností.

Mimo tento segment se M.E.S. aktuálně zaměřuje na využití baterií HE3DA v oblasti kamionové dopravy a těžké techniky, ale také v námořní dopravě. Baterie budou letos dokonce testovány i na slavném závodu Rallye Dakar v Loprais Teamu.

„Jsem skutečně rád, že se podařilo završit několik let trvající náročnou etapu a že přecházíme do komerční fáze. Ta přinese nejen na sever Moravy peníze, ale i další byznys v podobě navazujících továren. Přicházíme včas, abychom udávali směr ve vývoji energetiky. Pro zdejší region a Českou republiku je to nesporně velký krok dopředu a důležité je, že u nás zůstává přidaná hodnota. V tomto oboru začínáme držet celosvětové technologické vedení – jsme na vrcholu pyramidy,“ uvedl autor patentu, český vědec a vynálezce Jan Procházka.

V rámci slavnostního otevření se uskutečnila i prohlídka továrny, účastníci zde měli možnost vidět nejen samotné baterie, ale seznámit se i s koncovými řešeními v podobě domácích a průmyslových úložišť i rychlonabíjecích stanic elektromobilů.

Průvodcem jim byl hlavní akcionář a investor projektu Radomír Prus: „Je to v pořadí patnáctá továrna, kterou jsem během své kariéry postavil a zprovoznil, do místních firem a společností v regionu se mi až dosud podařilo přivést 2,5 miliardy korun. Mým cílem je, aby na Karvinsko přitekla celkem miliarda eur a také kolem patentované technologie HE3DA vybudovat silnou a inovativní část českého i evropského průmyslu s konkurenční výhodou.“

Výrobní technologie HE3DA v továrně M.E.S. v Horní Suché je kompletně robotizovaná a automatizovaná v souladu s konceptem Průmysl 4.0. Cílová kapacita je v budoucnu rozšířitelná teoreticky na 15 až 30 GWh ročně.