„Obec koupila hotel 1. dubna 2021 s jasným záměrem. Ostatně jeho poslední majitel Vítězslav Skopal měl i projekt na přestavbu stávajících 47 pokojů na 30 bytových jednotek za zhruba 35 miliónů korun. Ty by byly pronajímány, zachovány a k možnému pronájmu by byly restaurace, bývalá vinárna, bazén, cukrárna, kuchyně, zkrátka ekonomicky velmi nákladné provozy,“ uvedl starosta Čeladné Pavol Lukša s tím, že je třeba mít na paměti, že jednotlivá patra hotelu mají různé úrovně podlah.

„V posledním patře pak zcela nepovedené vstupy do stávajících pokojů. Pokud vezmeme již tak nedostatečný počet míst k parkování, tak bude potřeba zvážit, jakým směrem se budou úvahy příštích zastupitelstev ubírat. Koneckonců jsme si dali trochu času, když jsme pronajali tento hotel YURA na tři roky s možností opce, takže určitě zvítězí projekt, který nejen uspokojí mladé rodiny startovacími byty, seniory, aby nemuseli opouštět ve stáří obec, ale vybuduje i dostatečná místa na parkování,“ nastínil Lukša.

Šedesát bytů

Představa obce je taková, že v hotelu vznikne zhruba šedesát bytů. Třicet startovacích a třicet pro seniory. „Nechci spekulovat nad jejich velikostí. Půjde zkrátka o startovací byty pro možnost založit rodinu, stabilizovat si zaměstnání a zajistit si vlastní bydlení. Seniorské bydlení pak takové, které umožní našim seniorům dožít důstojně v rodné obci své poslední léta na této pozemské pouti,“ přiblížil starosta Čeladné.

Ten zároveň podotkl, že se v Čeladné chtějí odlišovat oproti jiným developerským projektům hlavně kvalitou výstavby. „Obec si nemůže dovolit stavět nekvalitně. Ona tady je pořád, nemusí se schovávat za emailové adresy v případě reklamací, ani nepotřebuje maximalizovat svoje zisky na úkor těch, kterým budou byty sloužit. Zkrátka obec je tu pro naplňování svého poslání, kdy jedním z poslání je i řešení potřeb bydlení svých občanů, je-li to v jejich možnostech,“ řekl Lukša.

A jaké úpravy bude třeba udělat uvnitř hotelu, aby v jeho prostorách vznikly nové byty? „To ponechme architektonickým studiím. Tady se nechci pouštět na křehký led spekulací,“ poznamenal Lukša a zároveň přidal příběh, který se Čeladné stal při budování centra obce. A to měla architektonickou kancelář z Prahy AAC servis, spol. s r.o. se zkušenými architekty Ladislavem Tichým a Václavem Dvořákem.

„Na místě bývalých vojenských skladů jsme zdemolovali všechny stavby a chtěli zachránit uprostřed plochy prvorepublikový objekt textilní továrny, který jsme chtěli otrýskat a přiznat historickou fasádu tohoto objektu, který je centrální dominantou našeho náměstí a uvnitř umístit na tu dobu, podotýkám, že se psal rok 2001, originální způsob loftového bydlení. V té době krok troufám si říct velice odvážný. V naší zemi bychom snad byli mezi prvními. Postavili jsme první etapu od radnice dnes již po prodejnu COOP/ona bývalá textilka/ a pak i druhou etapu od prodejny sýrů, opět po prodejnu COOP a když bylo zkolaudováno a nastěhováni první nájemníci, zjistili jsme, že ani ručně tesané jedlové trámy rozměrů 60 x 60 cm nebudou dle statika schopny unést podlahy mezi patry. A tak již v obývaném prostoru jsme museli celý objekt snést k zemi. Takže nechci předjímat co bude, kdy bude, zejména když dnes víme, že stavební trh a cenu prací ovlivňuje nejen nárůst cen pohonných hmot, energií, nedostatek pracovních sil, ale také cenou a nedostatkem stavebního materiálu,“ upozornil Lukša.

Vznik startovacích bytů pro mladé rodiny a bytů pro seniory je však stále teprve otázka budoucnosti. Momentálně stávající objekt stále funguje jako hotel. Dnes už nese název YURA. Drtivá většina lidí jej však zná jako Prosper. A za dobu svého fungování toho zažil poměrně dost.

„Hotel zažil některé i pikantní historky. Například pří výstavbě I. etapy centra jsem pozval ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita, aby shlédnul, že pozemky, které obec získala od státu bezúplatně, neleží ladem. Samozřejmě i majitel hotelu měl zájem o propagaci hotelu a požádal mne, zda by nemohl být oběd v jeho režii. Nějak se však nepodařilo nastartovat personál, a tak se nakonec tento oběd, kde se ministrovi dostalo kávy a zákusku, nazýval "Lachnitovým večírkem",“ vylíčil s úsměvem Lukša a dodal, že se mu podařilo dostat do hotelu zajímavé lidi na přednášky. Například ministra spravedlnosti Jiřího Nováka či Janu Zwyrtek Hamplovou. Konaly se zde diskuse občanů, kteří nesouhlasili s budováním golfového hřiště, plesy, zasedání recesistického MARKRABSTVÍ LAŠSKÉHO, dnes již v likvidaci, které si při svém vzniku dalo za cíl stát se protiváhou obdobného recesistického projektu Valašské království.

Šlechta, politici i celebrity

„Spaly zde mnohé významné osobnosti jako Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek, ale byla zde soustředění ligových fotbalových klubů či hokejistů při mistrovství světa v hokeji. Jedna z posledních velmi vydařených společenských akcí se udála na podzim roku 2020, kdy byla v hotelové zahradě odhalena socha sv. Patrika, po kterém je pojmenována i zahradní restaurace hotelu. Autorka sousoší řezbářka Jana Vytřasová dala soše sv. Patrika podobu pastýře, kterého doprovázejí ovečky s beránkem. Je to spojení historického a současného znaku obce Čeladná, kde se nachází ve stříbrném štítě zelený hrot se stříbrným beranem. Hrot je provázen dvěma zelenými hvězdami symbolizující obec a osadu Podolánky,“ popsal Lukša.

Podle starosty Čeladné se pak jen těžko dá říct, ve kterém období zažíval hotel svá nejlepší léta. „Na počátku to však byl hotel, který neměl v devadesátých letech minulého století v širém okolí konkurenci. Jeho "prokletím" bylo, že nikdy neměl ředitele, který by jej posouval dopředu. Častá změna na tomto postu, kdy jej řídili mnozí manažeři od Krkonoš po Malenovice, ale nikdo nepřinesl do tohoto zařízení duši. Takže i když máte jako majitel možná skvělé nápady, dostatek finančních zdrojů, tak to vám ještě nezaručuje, že budete také úspěšným provozovatelem,“ upozornil Lukša, podle kterého nejlepším ředitelem hotelu byl hned ten první, Jaroslav Válek.

„V té době začali vařit meníčka. Stáhnul klientelu ze širokého okolí. Pokud jste chtěli poobědvat, tak jen se objednat. Samozřejmě po dostavbě bazénu, salónků a luxusních apartmánů získal hotel na atraktivitě. Konala se zde pracovní zasedání zastupitelů města Ostravy, různá školení a firemní večírky,“ přiblížil Lukša.

Z historie hotelu…

Kdysi v dávné historii to byl Hostinec u veselého rolníka, poté restaurace Ondráš, v části restaurace byla i cukrárna a z boku se vcházelo do pošty. Za poštou pak již následoval průjezd do traktorky, kde se opravovala zemědělská technika. Na zahradě se hrály i kuželky a stavěly se na "dětský pohon", za stavění byla vždy čepovaná žlutá nebo červená sodovka.



Před rokem 1989 chtěl Národní výbor přestavět restauraci, která společně s novou poštou měla být novým centrem obce. Po revoluci kupuje v restituci objekt restaurace Ondráš s přilehlými pozemky Stanislav Pros, který objekt restaurace, ale i traktorky zboural a mezi lety 1992 až 1994 postavil hotel Prosper. Na přelomu tisíciletí byl přistaven zadní trakt, ve kterém byl bazén, dva salonky a luxusní prezidentské apartmány. Takže nebudeme-li se bavit o historických a současných názvech, tak místo v centru zažilo určitě mnohé veselé i smutné příběhy.



Hotel několikrát změnil majitele, údajně první jej měl koupit Benedikt Król, od něj jej pak koupil Vítězslav Skopal, který také dokoupil další pozemky kolem hotelu a 1. dubna 2021 pak celý tento hotelový komplex v centru obce koupila obec Čeladná. Dnes již tento hotel nese název YURA a je od poloviny února letošního roku opět otevřen. Nabídka hotelu je rozšířena o služby ve wellness centru a saunách. Poskytuje také lázeňské procedury a ozdravné rehabilitace hrazené samoplátci i zdravotními pojišťovnami. Přes cestu na místě, kde se před rokem 1989 nacházely vojenské sklady, které získala tyto obec od státu bezúplatně, tam v letech 1999 až 2002 vyrostlo moderní centrum obce s byty, obchůdky s radnicí, lékárnou a kavárnou, které daly novou podobu centra této podhorské obce.