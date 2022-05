Čísla dokazují, že jeho popularita neustále roste. V roce 2020 přepravil vlak 13 148 a v roce 2019 11 905 osob. Hvozdnický expres nezabrzdily ani dva covidové roky.

Pěšky i na kole

„Po oba dva jsme očekávali spíše pokles a v obou případech čísla postupně rostla. Určitě se projevil trend, že lidé se více rekreovali v České republice. Ale protože náš Hvozdnický expres není závislý na dlouhodobých dovolených, je to i kombinace toho, jakoby se Češi znovu naučili jezdit na kole a chodit pěšky po krajině,“ přibližuje předseda Mikroregionu Hvozdnice a zároveň starosta Litultovic Jan Birgus.

Hvozdnický expres nabídne svým cestujícím také Wi-fi

Hodně podle něj záleží na počasí, vlak jezdí od května do září. „Pokud by byl deštivý červenec nebo srpen, výrazně se to projeví i u nás. Myslím, že časem stejně na nějaký strop s přepravní kapacitou narazíme,“ konstatuje.

Devátá sezona

Hvozdnický expres provozuje soukromý dopravce Railway Capital, jehož služby si Mikroregion Hvozdnice najímá, neboť samotné obce mikroregionu ani spolek jako takový drážní licenci nevlastní.

Všichni příznivci expresu si určitě do kalendáře poznačí sobotu 28. května. To vlak vstoupí do deváté sezony.

V Dolních Životicích chystají obytnou zónu pro více než padesát domů

Jak v sobotu, tak i v neděli 29. května bude expres složen z historického motorového vozu M131.1 zvaného Hurvínek a přívěsného vyhlídkového vozu Daa-k alias Dakar.

Letos také uplyne 130. let provozu na trati Opava – Svobodné Heřmanice (původně až do Horního Benešova).

Slavnostní akce v Dolních Životicích

Zahájení sezony Hvozdnického expresu připomíná start turistické sezony a v Mikroregionu Hvozdnice je spojeno se setkáním občanů. Jde o velkou kulturní a společenskou akci s bohatým doprovodným programem, přičemž vždy se koná v jiné obci mikroregionu. Na řadě jsou Dolní Životice.

Hvozdnický expres opět na trati. Letní sezona byla o víkendu úspěšně zahájena

Akce se uskuteční v sobotu 28. května od 14 hodin v areálu u místního zámku. Vystoupí děti, spolky a soubory členských obcí, zahraje Dechový orchestr SDH Dolní Životice, samozřejmostí budou atrakce pro děti i bohaté občerstvení. K zajištění dopravy účastníků a diváků bude v sobotu vypraven jeden pár vlaků navíc – ze stanice Opava východ ve 13.47, ze Svobodných Heřmanic ve 12.46.

Páteční spoj zrušen

Tradičně jezdil Hvozdnický expres vždy v pátek večer a třikrát denně o sobotách, nedělích a svátcích. V této sezoně je ale páteční spoj zrušen, protože jeho vytíženost nebyla uspokojivá. Tento večerní spoj je však přesunut na sobotu, o sobotách tedy budou brázdit koleje čtyři páry vlaků včetně nového večerního spoje, a to až do 28. září.

O sobotách pojede vlak ze stanice Opava východ v 8.47, 11.47, 16.47 a 18.47 hodin. Ze Svobodných Heřmanic bude vlak odjíždět v 9.46, 14.46, 17.46 a 19.46 hodin. O nedělích a svátcích odjede vlak z Opavy v časech 8.47, 11.47 a 16.47, ze Svobodných Heřmanic pak v 9.46, 14.46 a 17.46 hodin.Více informací na Facebooku Hvozdnického expresu.