Tajemně vyhlížející černé dveře s nápisem Impact Hub vybízí Ostravany ke vstupu na rohu Matiční a Sokolské třídy. Deník zjistil, co se za nimi skrývá a jak Impact Hub funguje.

Coworkingové centrum Impact Hub v centru Ostravy. | Foto: Archiv Impact Hubu

Pracovní zázemí pro lidi, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu a věří v to, co dělají. Ať už jde o stálé firmy, neziskové organizace nebo úplně nové start-upy. Těmito slovy popisuje coworkingové centrum komunitní manažerka ostravské pobočky Jarka Kořená a zároveň tím vysvětluje, co mají všechny Impact Huby v České republice společného. Kromě historického jádra Ostravy se totiž další pobočky nachází také v Brně a Praze.