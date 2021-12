„Říjnové ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy a dalších menších dodavatelů způsobilo chaos a zmatek. Statisíce spotřebitelů se zcela bez vlastní viny a bez předchozího varování dostali do značných finančních problémů. Často nyní nevědí, na koho se s žádostí o pomoc obrátit a na jakou podporu mají nárok. Právě proto jsme rozšířili naši spolupráci s Asociací občanských poraden na celostátní úroveň, aby každý mohl získat radu či návod, jak v takové situaci postupovat,“ uvedl David Konvalina, ředitel pro retail a marketing innogy Energie.

Společné aktivity innogy a AOP, která v desítkách poraden v celé České republice bezplatně radí lidem v nepříznivých životních situacích, se týkají zákazníků, kteří řeší nejen své závazky u innogy, ale ocitli se v dluhové pasti, neorientují se ve vyúčtování energií, nerozumí svým pohledávkám a dlužním částkám, nebo si neumějí nastavit priority při splácení, či zajistit úpravy splátkových kalendářů. Díky innogy, AOP a ve spolupráci s MPSV pro ně nově vznikne manuál, který dá návod, jak se v dané problematice zorientovat a jaké aktivní kroky podniknout ke změně jejich současné situace.

„Snažíme se lidi vést primárně k samostatnému jednání, ale dáváme jim také rady a návody, jak by měli postupovat. Zejména starší lidé se v nastalé situaci špatně orientují. Trápí je nejistota, o dodavateli poslední instance slyší poprvé. Pokud nemají někoho, kdo by jim poradil, mohou přijít do naší poradny, kde jim pracovníci vysvětlí, jak postupovat,“ sdělil Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP.Zákazníky, kteří naznačí své finanční problémy, bude innogy společně s AOP instruovat a hledat pro ně nejlepší řešení.

Jen u innogy se v režimu DPI ocitlo zhruba čtvrt milionu zákazníků. Innogy doporučuje co nejdříve se z DPI vyvázat a prostřednictvím svého on-line formuláře nabízí možnost zajistit si řádnou smlouvu na plyn i elektřinu ve standardním režimu dodávky.